提升親水環境 竹市溪埔子水環境改善工程開工

新竹市政府爭取中央支持，並攜手企業資源辦理「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」，三十日舉辦開工動土典禮。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為改善新竹市溪埔子排水第二分線水質，提升沿岸居民生活品質，新竹市政府積極爭取中央支持，並攜手企業資源辦理「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」，三十日舉辦開工動土典禮，代理市長邱臣遠致詞指出，此次工程採用先進的「現地處理」與「礫間淨化」技術，從中上游改善水質，讓溪流水體逐步恢復潔淨，還給市民乾淨清澈的親水空間。

邱臣遠表示，溪埔子排水第二分線為竹市溪埔子排水系統之上游支流，流經人口稠密的新竹市中心。多年來，由於中段區域匯集大量生活污水與事業廢水，導致水質嚴重惡化，不僅污染環境，也影響居民生活品質與都市景觀，感謝環境部的大力支持，除在補助經費上給予充足協助，更在規劃與設計期間提供許多寶貴的專業建議，為工程奠定堅實的基礎。

溪埔子排水第二分線工程是竹市府、環境部、國家住宅及都市更新中心以及Google四方攜手合作，其中、Google挹注三百萬美元與新竹市政府、環境部合作，推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，以自然解方淨化河川水質，並贊助未來十年營運與維護費用，這是Google在台灣第一個贊助、而且完成簽約的集水區品質提升專案。

未來，溪埔子將不只是排水設施，更是市民休閒散步、學童戶外教學、遊客觀光打卡的新地標。，總工程經費達一億五千八百七十萬元，將同步營造友善河岸空間，結合休憩、生態與教育功能，預計一一六年六月完工。

環境部政務次長葉俊宏感謝各單位的協助，特別是國家住宅及都市更新中心超前規劃部署、水質改善先行，期盼工程能如期完工，對於頭前溪的水質改善亦會有具體提升，成為都市更新的優質範例。

國家住都中心說明，「溪埔子排水第二分線」流經「建功高中南側地區公辦都更案（權變區）」基地內，改善河道介於光復路二段至建功路之間，長度約二百五十公尺，面積為五千一百一十七平方公尺，排水道護岸及渠底有破損，地方民眾也長期反映水質存在異味問題，但過去因經費不足，相關改善措施延宕已久。