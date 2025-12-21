提升跨年晚會維安 蔣萬安：舉辦高強度演練

（中央社記者楊淑閔台北21日電）年底就將舉辦跨年活動，27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，台北市長蔣萬安今天說，將舉辦一場高強度演練，預計朝向規劃在市府站周邊站點做事先模擬。

蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後宣布幾項因應措施。針對年底跨年活動即將舉行，他說，已特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處即刻會舉辦一場高強度演練，因應1219事件及馬上到來的跨年晚會，預計規劃在市府站周邊的站點進行，事先做一次模擬。

媒體提問未來捷運站是否會設置安檢門，他說，主要是針對一些表演場館，不管是小巨蛋、大巨蛋、北流等，如果評估必須，就會裝設安檢門，包括金屬探測器等，就此，相關局處也正在跟場館協調中。

蔣萬安也說，對於跨年晚會，目前初步部署作為包含特勤小組必須小組的進駐，保安的支援警力，以及包括偵報犬、防爆車，以及整體周邊場景，都會地毯式的全面提高整體的戒備規格，以確保民眾的安全。

其次，蔣萬安說，為讓全民面對這樣子危機事件第一時間知道應處作為，並提高意識，也已要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位，即刻擬定一旦發生計畫型無差別攻擊事件，如何應處的正確作法之文宣、教材，教育局會即刻讓各級學校教育學生從小養成這樣的防範意識。

此外，蔣萬安說，不論在現場或是透過網路媒體的報導畫面，因為1219事件有民眾心生恐懼不安，從明天開始，台北捷運公司一樓大廳將啟動由臨床心理師公會、諮商心理師公會及志工聯合提供的諮詢服務，希望讓民眾的恐慌、不安得到平撫。

他說，必要的話，諮詢服務會延伸到台北捷運公司地下一樓，時間上至少先維持到年底，有需要的話，未來會評估在交通樞紐或人流可及性之處提供諮詢服務。

台北市社會局補充，北市除安排社工關懷訪視，已規劃在中山地下街R7出口地面層設置諮商服務據點 「安心關懷小站」，服務期間為12月22日至明年元旦的每天下午1時到晚上8時。（編輯：張銘坤）1141221