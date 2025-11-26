提升軍備 顧立雄揭7目標
記者康子仁∕台北報導
國防部長顧立雄二十六日表示，這次編列的特別預算上限為一兆二千五百億元（暫匡），籌購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、ＡＩ輔助與Ｃ５ＩＳＲ系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統。
他並說明七大目標，第一為空中重層攔截網（防空、反彈道飛彈），打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率；協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌飛彈。第二為指管與決策輔助，包括指管通電網情監偵（Ｃ５ＩＳＲ）升級及ＡＩ人工智慧戰場輔助情報決策模組。
第三為多層次削弱（精準火砲、反裝甲飛彈），結合現有各式火砲，遂行灘岸火殲及縱深作戰的精準火力支援任務，可精簡人力、打得遠及準。另外機動部署人攜及車載反裝甲飛彈，以高效穿甲能力擊毀戰甲車。
第四為遠程精準打擊（精準飛彈及火箭），反制敵遠程火力，並跨區火力增援，阻敵登島企圖。第五為強化作戰韌性（監偵無人機、攻擊無人機及艇、機動阻絕器材），藉由無人機遠距監偵提早預警，並透過無人載具即偵即打，縮短作戰反應時間，快速布設強韌阻絕、節約人力，有效阻敵。
第六為提升軍備量能，並增加軍備產能與戰備彈藥囤儲，同時由台美共同研發及採購合作。第七為國防帶動經濟效益，此次特別預算投資預估可望創造超過四千億產值，帶來九萬名以上的工作機會。
經濟部長龔明鑫表示，發展國防產業不僅可以強化國防力量，同時創造並衍生出巨大經濟商機。經濟部負責聚焦於五項國防產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具等。
