提升農業競爭力 土庫公所、虎科大簽署MOU建智慧合作平台

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土庫公所與虎科大今簽署合作意向書，將共建農業智慧合作平台。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮內約有4000戶農戶，為提升農業競爭力，公所今 (10日)與國立虎尾科技大學共同簽署「智慧農業合作平台合作意向書」。鎮長陳特凱表示，盼用校方農業科技系專業，與在地農業經驗合作，提升農業生產效率與管理效能。

今簽署儀式由陳特凱主持，虎科大農科系主任鮑建信、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、土庫青農聯誼會長張哲維等人出席，在陳特特與鮑建信共同簽下合作意向書。

陳特凱表示，土庫鎮耕地種植面積將近2800公頃，約有4000戶農戶，在當地屬於雜作型耕作。因此希望透過簽署意向書，盼與校方建立合作平台，促進農業數位轉型與永續發展。

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鮑建信表示，土庫有許多優秀的農民，會透過農業科技系的專業師資，協助將種植技術農業數位化，將各個農友針對作物給肥、給水的劑量、耕作技巧記錄下來，協助將農業經驗傳承，此外農科系內目前有8名專業師資，擅長領域生產、加工、行銷等多元面向，也希望導入專業師資團隊，協助土庫鎮農業轉型。

鮑建信強調，未來會持續發揮技術研發與人才培育能量，協助地方產業升級發展，共同打造兼具智慧、永續且有競爭力的農業發展環境。

陳特凱表示，簽署意向書後，會共同邀集專家學者組成工作小組，針對智慧農業等相關議題研擬可行的政策，並規劃定期辦理觀摩交流，教育訓練，深化產業與學校的合作交流。

陳特凱指出，後續也會媒合當地農民，成為農科系學生校外實習場域，讓學生透過實務參與，強化專業能力與產業接軌經驗，進一步為地方農業轉型，開創嶄新契機。

土庫公所與虎科大今簽署合作意向書，將共建農業智慧合作平台。(記者李文德攝)

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