提升通關秩序 海關實施事後稽核

為提升通關秩序、強化廠商守法意識，海關實施事後稽核前置輔導作業，與廠商共創雙贏。海關強調，輔導並非放寬管理，而是使廠商在實施事後稽核前「預先檢視可能申報錯誤或誤植，主動陳報事實並提供事證」，藉由建立雙向溝通管道，讓廠商能降低成本、提高效率達成守法要求，同時也使海關能更精準掌握稽核範圍，提升行政效能。

臺中關表示，海關為落實風險管理，於一○九年九月參採世界關務組織（WCO）事後稽核指引，導入輔導廠商守法自評制度，協助業者在海關實施事後稽核前，先行檢視通關資料、貨物交易單證、內部控制制度及法令遵循程度，降低違規受罰風險，並與海關共同建構透明、合作及永續的通關環境。

由於全球貿易環境快速變動，廠商在通關程序中若對法令認知不足，對於進口貨物之完稅價格或稅則號別常有申報錯誤之情形，若廠商於海關實施事後稽核前，主動提供相關事證，接受海關輔導，可以降低對法令不熟悉而致違章受罰風險，並提升知法及守法觀念。

臺中關呼籲，廠商接獲海關「廠商守法自評表」通知後，應立即檢核進口貨物相關交易文件與申報資料。若發現申報錯誤，應主動向海關陳報、提供相關事證，並克盡協力義務配合調查，除可協助釐清案情、加速案件處理外，依法亦可獲得減免罰之機會，達成徵納雙贏。