提升遊民管理與公共環境整治 徐景文議員推動市場建設與安全社區

關注中壢遊民外展服務中心、公廁與垃圾管理及過嶺市場開發，市議員徐景文議市政總質詢指出，市府應整合資源，提升街友服務品質，改善公共環境，並落實安全社區理念，打造安全、友善生活環境，兼顧居民參與與反饋機制，讓社區安全與便利同步提升。

徐景文議員表示，福興六街170號服務中心每日提供約25床收容，由7至8名外展人員運作，提供衛浴、換洗、就醫協助及生活技能輔導。市府應持續整理與維護生活空間，透過個案管理與家屬聯絡，協助街友循序回歸社會。他建議，安全社區計畫應建立跨局處合作平台，針對精神障礙者、邊緣族群及藥物濫用者等高風險族群，透過巡查、教育宣導與社區輔導，制定長期安全維護方案，預防事故與暴力事件。

針對公廁與垃圾管理，徐景文議員指出，市府已設置移動式AI監測設備監控垃圾隨意丟棄，但單靠影像難以辨認行為人。建議結合巡查人力、車牌比對、社區舉報及教育宣導，提高取締效率，同時改善公廁設計，逐步增加坐式比例，方便老年族群使用。徐景文議員強調，結合科技執法與安全社區計畫，不僅可維護公共環境整潔，也能提升市民生活便利與整體滿意度。

徐景文議員也關注過嶺市場興建問題表示，隨人口成長，居民需求已從傳統市場轉向購物商場形式，建議依標準化規格開發：一樓零售、二樓批發、三樓綜合用途，地下兩層規劃停車場，兼顧生活機能與停車便利。徐景文議員呼籲市府加快規劃與推動，確保民眾日常需求、社區發展與地方經濟同步提升。

