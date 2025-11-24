提升長者照顧量能 部立豐原醫院后里綜合長照機構啟用





為提供台中后里地區更好之長照品質，衛服部豐原醫院后里綜合長照機構在后里各界引頸期盼下，二十四日上午舉辦落成啟用剪綵典禮。長照大樓興建花費了約4.7億元，興建地上5層、地下1層，總樓地板面積6,995.42平方公尺，歷時近5年，每一步都見證著眾多人的用心和汗水，楊瓊瓔今天感受到這座大樓不只是長照機構，更是對銀髮族最深的關懷。

行政院長卓榮泰親臨啟用典禮，並於致詞中表示，政府推動長照3.0以「在地老化」與「人本照顧」為核心理念，后里綜合長照機構的啟用，象徵中央積極投入資源、完善長照服務網絡，具體實現「照顧不中斷、服務可近」的政策目標。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，衛福部108年5月宣布五年內投入50億元，在全台88個資源不足的鄉鎮，獎勵興建公共化住宿式長照機構，衛福部豐原醫院108年11月5日承接執行108年度「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」興建后里長照機構，本案由中央統籌總工程經費4.7億元，可提供200床作為住宿式長照服務使用及30床社區型日間照顧，改善后里地區長期照護資源不足之困境，今天正式啟用營運，期許讓台中整體醫療照顧網絡更加完善，提升整體長者照顧量能，以因應高齡社會需求。

后里綜合長照機構經109～111年計畫核定、土地取得、經費補助及規劃設計，總經費需求概算由原3億2309萬8000元。楊瓊瓔說，因工程經費不足而造成多次流標，經多次和前衛福部政務次長王必勝協調，要求提高增修為4億6,971萬9,688元，才順利發包出去，並在112年4月24日舉行動土開工，114年11月24日正式營運。陳時中部長每次在立法院碰到我時，都會說有楊立委長期強力監督與要求，衛福部更是不敢鬆懈。

楊瓊瓔強調後續還有后里分院設立規模總床數195床，包括急性一般病房112床、特殊病床83床(急診室、加護病房、門診、呼吸照護病房、洗腎等)，總經費需求概算也由原11億8,124萬5,000元提高增修為15億9,468萬元。感謝內政部及台中市政府協助都市計畫變更，本案也在今年11月11日通過內政部都委會審議通過，楊指出，接下來也會督促相關單位加速修正書圖、核定程序，讓後續的建照取得與工程發包能無縫接軌，一刻都不耽誤，讓工程能如期進行在115年動土、118年底完工營運。

感謝所有為此努力的中央及市府各單位、民意代表與在地里長們！楊瓊瓔說，「讓我們一起加油，一起為長輩朋友做得更多、做得更好」。建設是一步一腳印的累積，從長照啟用由點到面，我們正逐步完善后里的醫療照護網。楊瓊瓔承諾，一定會持續在中央與地方奔走，嚴格監督工程品質與進度，兌現對鄉親的承諾，守護后里鄉親的健康與未來！



更多新聞推薦

● 慶建黨131年赴兩蔣陵寢獻花 鄭麗文：盼國民黨辦關鍵角色，國共進行和解