提升閱讀素養教學 花蓮辦理認證課程

教師研習合影

強化教師閱讀教學專業，提升學生紙本與數位雙閱讀素養，花蓮縣政府教育處啟動「114學年度雙閱讀素養教學設計工作坊」認證課程，系列課程共有六場，教師必須完成至少四場，才可取得結業證書，參與者還必須透過分享、共學筆記或公開教學等形式，將學習轉化為行動實踐，促進校內教師專業對話，帶動學生閱讀素養的全面成長。

工作坊首場課程，由閱讀教育專家黃國珍老師主講「從閱讀到閱讀素養」，教師們討論深入、交流熱絡，展現閱讀教學現場對素養導向實踐的重視與期待。黃國珍老師在課程中特別強調，教師需引導學生跨越單一文本的理解，培養批判性思維與主體性判讀力。



花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，紙本與數位並行的雙閱讀素養，是回應新課綱核心素養的重要關鍵。教師在教學上能融合兩者，學生的學習層次自然會向上提升。她也期許，透過這一系列課程，培育更多具備設計、實踐與分享能力的閱讀素養種子教師，為未來學生閱讀力的提升，奠定根基。