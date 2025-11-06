提升防洪效能 南市府強化北門區雨水下水道箱涵結構





為提升臺南市北門區防洪效能、守護行車安全，市府成功爭取內政部國土管理署補助經費510萬元推動「臺南市北門區A幹線改善工程（南鯤鯓蒐集水路）」，進行箱涵補強作業。工程已於今(114)年9月開工，預計於11月底前完工。

水利局表示，北門區南鯤鯓都市計畫特定區屬於雨水下水道A幹線系統，主要透過台17線道路下方箱涵集流至南鯤鯓抽水站，再排入頭港排水。經定期檢查發現，該段箱涵設施建設時間久遠，長期受沿海潮汐及高鹽分水質影響，導致混凝土表面剝落及鋼筋鏽蝕。為確保結構安全，市府啟動補強更新作業，施作項目包括打除重建鏽蝕頂板50公尺，並加厚側牆混凝土保護層，以延長使用年限。

水利局指出，工程施工期間，市府自114年9月起封閉台17線（鄰近南鯤鯓廟前）快車道及分隔島，預計於11月15日前恢復通行。由於工區鄰近南鯤鯓代天府等名勝景點，假日遊客眾多，呼籲用路人遵守交維人員指揮，減速慢行，共同維護交通安全。

水利局提醒，施工期間原內車道與安全島將暫時封閉，調撥單一車道通行，呼籲民眾配合交通引導。適逢汛期，鼓勵市民下載「台南水情即時通APP」，隨時掌握雨量、水位及淹水感測警戒資訊，外地遊客亦可即時了解水情，安心出遊。

