提升防洪 增購60台移動抽水機

新的移動式抽水機組成為防汛新力軍。（記者張淑娟攝）

市長黃偉哲檢視新的移動式抽水機組，並主持交機和啟用儀式。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟、林雪娟∕綜合報導

為提升都市防洪防災能力，台南市政府斥資近九千萬元，今年增購六十台0.3CMS移動式抽水機組，三十日市長黃偉哲到揚檢視機組連續抽水性能，並主持交機儀式。另，「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣１滯洪池及抽水站工程」也同日由黃偉哲主持啟用典禮。

黃偉哲指出，目前台南共配置五百一十一部移動式抽水機，此次六十部新機組，主要是汰換老舊機組，全面提升防汛效能，雖然目前尚未進入梅雨季或颱風季，但市府必須確保防汛設施與機具維持最佳妥善狀態，才能在汛期來臨時有效應變。

水利局長邱忠川表示，全台南有五百一十一部移動式抽水機，因部分機組機齡已超過十五年，有必要汰舊機組，今年特新購六十台移動式抽水機組，採用工業級引擎，可連續運轉廿四小時以上，具備高效能、高機動性，將優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，大幅提升台南在面對颱風豪雨時的應變能力。

另，黃偉哲也主持「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣１滯洪池及抽水站工程」啟用。配合去年甫完成喜灣大型抽水站，該區將不用再擔心淹水災情。

喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程啟用，將帶動南區經濟發展。（地政局提供）

地政局指出，喜樹灣裡市地重劃區面積進三十公頃，提供道路、公園綠地及停車場、住宅、商業和觀光特區，將先行以公辦都更方式進行社宅規劃，預計提供兩百至三百戶社宅。觀光特地預計進行ＢＯＴ，發展觀光飯店等相關產業，活化南區觀光機能。工程設計先進，降低熱島效應，達到海綿城市目標，獲得包括國家卓越獎、職安衛生優良工程金安獎、國家建築金獎等肯定。