提升雲林基礎建設與防災韌性 立委張嘉郡爭取二六六二萬經費

立委張嘉郡升級雲林基礎建設與防災韌性，爭取斗六及古坑農路和邊坡等二六六二萬經費。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

立委張嘉郡廿六日會同農業部農村發展及水土保持署、斗六市長林聖爵、議員民代等陪同，接連實勘斗六市與古坑鄉等四處急待改善農路、坑溝整治及邊坡治理等五項工程，爭取核定達二六六二萬元升級雲林基礎建設與防災韌性，保障鄉親生命財產安全並提升農產運輸便利性。

張嘉郡首站會同斗六市長林聖爵就「農雲六（河南街）農路改善工程」，深入瞭解後指出，該路段為當地重要通行道路，改善工程包含主線四五六公尺及支線一二四公尺瀝青混凝土路面重鋪，厚度達五公分，改善經費約九百萬元。此外，同步進行改善邊坡安全，讓居民更安心出入。

廣告 廣告

隨後，一行人轉往古坑實勘「高林村雲二○一鄉道一點九公里處右側農路改善工程」，核定經費四六○萬元。工程將進行路面鋪設達一一八○點六公尺，並補強路基約四百公尺，為提升安全性將增設二三六一公尺雙邊標線及一三三支回復型防撞桿、補強排水設施，全面提升用路環境。

一行人接續到新庄村關心兩項防災整治工程，合計爭取一一○○萬元經費，「新庄村十四鄰石坑坑溝整治工程」核定經費八五○萬元。張嘉郡說，該地因豪雨造成邊坡沖蝕與土砂淤積，工程將新建一一二公尺排水溝、三座截牆及四座淨水池穩定水流，而「新庄村頂新庄段九四九地號旁坑溝整治工程」核定二五○萬元，將施作七十二點四公尺洩槽與固床，同時防災兼顧友善生態環境，特規劃設置動物通道。

最後到華南村會勘「華南村龜仔頭邊坡治理工程」核定二○二萬元。工程將針對上下邊坡進行同步治理，上邊坡施作五十一點二公尺擋土牆及箱型石籠，下邊坡以二十公尺長擋土牆搭配客土袋加固有效穩定邊坡，確保上方道路及下方居民安全，升級基礎建設與防災韌性，打造更安全、宜居的雲林。