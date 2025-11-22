提升馬祖餐飲品質衛生 8業者獲連江縣優良餐廳

（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）連江縣政府衛生局昨晚舉辦114年度餐飲衛生品質提升計畫成果發表會，並表揚獲得優良標章的8間餐廳。縣府表示，盼能提升地區餐飲品質，並吸引更多人傳承馬祖飲食文化。

連江縣政府衛生局新聞資料指出，今年度持續針對在地餐飲業者，推動餐飲衛生與品質提升計畫，協助店家提升環境衛生、原料儲存，員工衛生管理、廁所整潔與自主管理等方面。通過評鑑業者，除依結果頒發「優」或「良」級餐廳標章認證外，還邀請國宴主廚實地輔導，開發與調整店內菜色。

衛生局說，今年度獲得優良餐廳標章認證共8間，包括南竿鄉林義和工坊、依嬤的店、西尾半島物產店；北竿鄉邂謝麵、鴻星平海鮮樓；東引鄉泰利食堂、莒興雞排、烹小鮮小吃店。

衛生局於21日晚間舉辦「114年度餐飲衛生與品質提升計畫成果發表會暨優良餐廳表揚活動」，以餐酒會形式呈現，由獲得優良標章餐廳，端出至少1道應用馬祖在地食材的創新菜色，並由馬祖高中觀光餐飲學程學生製作佐餐調酒，精心搭配獲得現場好評。

連江縣政府代理秘書長陳明傑於發表會中致詞表示，觀光的靈魂是美食，除感謝業者於忙碌之中，配合衛生局的餐飲品質與衛生提升計畫，也樂見馬祖高中學生可望投入地區餐飲產業。衛生局業務為維護食品安全，但在輔導過程中加入觀光推廣要素，公私協力的能量，讓馬祖前景更亮眼。（編輯：李亨山）1141122