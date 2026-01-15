提升高風險早期HER2乳癌治癒率：ADC治療藥物助降低復發及死亡風險！ 健保給付條件 專科醫師五大QA解析

「30多歲的陳女士意外發現乳房內有3公分腫瘤並已轉移至淋巴結，確診為早期HER2陽性乳癌。」三軍總醫院癌症中心主任戴明燊醫師建議標準治療方式應先接受化療加HER2標靶藥物的術前輔助治療，再進行手術切除。

手術後，雖然患者乳房的腫瘤完全消失，但在淋巴結中仍發現兩顆殘存癌細胞。戴明燊醫師強調：「對這位患者來說，術後輔助治療至關重要，這也是她唯一的治癒機會。必須採取更積極的治療策略來清除殘存的癌細胞，防止復發，避免病情惡化至乳癌晚期。」經與患者充分討論後，術後選擇了抗體藥物複合體（ADC）進行全身性治療。目前已三年過去，患者的乳癌未復發，並持續進行追蹤。

破解早期HER2乳癌治癒關鍵，戴明燊醫師深入解答。

Q1. 早期HER2乳癌治療該如何選擇先手術還是先用藥？復發風險高嗎？

乳癌是台灣女性中最常見的癌症，其中約四分之一為HER2陽性乳癌。當HER2基因過度表現時，乳癌細胞會迅速增長，大幅提升復發和轉移的風險。戴明燊醫師指出，以往治療HER2陽性乳癌的方式多為先進行手術切除腫瘤，隨後再進行全身性術後輔助治療。然而，隨著治療技術和藥物的持續進步，治療目標逐漸前移，致力於提高早期乳癌治癒率，並達到終身控制病情、不復發、不轉移的目標。戴明燊醫師進一步強調：「如果首次治療未能徹底根除腫瘤，復發的機率將大幅上升。」

早期HER2乳癌治療策略

戴醫師說明：「對於腫瘤大於2公分或已有淋巴結轉移的患者，術前應優先考慮進行化療合併HER2雙標靶藥物治療。」這樣能顯著提升術後達到病理完全緩解（pCR）的機率，也就是體內沒有殘留癌細胞。術後繼續完成為期一年的輔助治療，這種治療策略能大幅降低復發和死亡風險，治癒率可高達九成，並有望實現終生不復發的目標。

Q2. 早期HER2乳癌術前輔助治療與術後輔助治療藥物有哪些選擇？

早期HER2乳癌的術前輔助治療藥物可選擇單標靶或雙標靶，並需合併化療藥物。戴明燊醫師指出，「研究顯示，術前接受6個療程的單標靶合併化療，約有4-6成的病友能達到pCR。若使用雙標靶合併化療，pCR的比率可提升至7成。」進一步研究表明，這些達到pCR的病友若術後接受一年的雙標靶輔助治療，其復發風險可降低超過兩成。

Q3. pCR對於高風險早期HER2乳癌的預後重要嗎？

即使接受了術前HER2雙標靶合併化療，仍有約兩至三成的患者無法達到病理完全緩解（non-pCR），這對預後有著重大影響。戴明燊醫師強調：「pCR是評估術前HER2標靶治療效果的關鍵指標，同時也是術後輔助治療藥物選擇的重要依據。」若術後仍有殘留病灶，表示乳癌細胞對HER2標靶治療反應不佳，甚至可能已經產生抗藥性。戴明燊醫師進一步說明，研究顯示，相較於達到pCR的患者，non-pCR患者的復發風險增加兩倍以上。因此，對non-pCR患者而言，術後輔助治療猶如扭轉戰局的關鍵時刻。若改採ADC藥物治療，不僅能顯著延長存活期，還能大幅提高治癒的機會。

Q4. non-pCR的高風險早期HER2乳癌術後該轉換ADC藥物治療嗎？

ADC藥物被稱為「精準導彈」，因其結合了針對HER2的單株抗體與有效化療藥物，能精確打擊癌細胞。這種藥物通過HER2受體進入癌細胞，釋放毒素，直接摧毀乳癌細胞。與傳統化療相比，ADC藥物顯著降低副作用，且具備更強的精準毒殺能力。

ADC藥物景準擊殺HER2乳癌細胞

戴明燊醫師指出，大型臨床試驗顯示，對於non-pCR的高風險患者，術後接受14個療程的ADC藥物治療，可將復發風險降低超過四成五，並將死亡風險減少近三成五。這一突破性成果證實了ADC藥物在改善存活率上的顯著效果，為non-pCR患者提供了更大機會達到治癒。

Q5. 我有符合ADC藥物健保有給付的條件嗎？

自民國113年8月1日起，我國健保署擴大給付精準導彈ADC藥物，為術後non-pCR的早期HER2陽性乳癌患者爭取提高治癒率的機會。符合條件的患者可在醫師指導下，申請最多14個療程的ADC藥物治療。

早期HER2乳癌ADC藥物健保給付

戴明燊醫師強調：「早期HER2陽性乳癌患者應抓住術後這唯一的治癒機會，為自己爭取最佳治療效果。」隨著治療藥物的進展，即使術後未達pCR的患者，仍有機會實現治癒的目標。也呼籲乳癌的早期篩檢，及早發現有助於在治療中取得理想效果，並有效降低乳癌的威脅。定期檢查是守護健康的第一步，別讓乳癌影響你的人生。