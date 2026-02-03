提升高齡友善服務動能 嘉義縣老人福利服務車新車首航

嘉義縣老人福利服務車新車今(3)日首航／嘉義縣府提供





嘉義縣老人福利服務車新車今(3)日首航，社會局長張翠瑤體驗「一日志工」，隨車深入社區，實地了解行動式老人福利服務的運作情形，展現政府推動高齡友善政策的決心。

嘉義縣社會局委託嘉義縣志願服務協會推動「老人行動車」服務計畫，運用2輛老人福利服務車，將多元化服務送進社區，以高度機動性為特色，搭載卡拉OK設備前往各社區聚集處，透過歡唱娛樂活動帶動社區氣氛。

此外也結合文康休閒巡迴服務，提供量測血壓、歡唱活動與健康宣導講座及社區據點體驗等多元服務，預防孤立與失能，被稱作為一座名副其實的「會走的關懷站」，即使位於偏鄉或交通不便的地區，也能獲得即時且貼心的服務。

廣告 廣告

縣府指出，第一代嘉義縣行動式老人福利服務車已行駛近20年，多年來上山下海，深入各鄉鎮及偏遠地區巡迴，每年執行約300場次、每月平均25餘場次，深受縣民歡迎及肯定。今年預計辦理450場巡迴服務，持續為社區注入高齡友善服務動能。

社會局說，因車輛老舊，維修保養成本提高，為了持續提供更安全且品質穩定的服務，採購全新老人福利服務車，於115年正式上路。張翠瑤今實際參與服務流程，包含協助關懷長者生活狀況、傾聽需求並與第一線服務人員交流實務經驗。她表示，透過親身體驗，更能深入了解長者的真實需求與服務現場的實際挑戰，也更加肯定老人福利服務車在社區照顧體系中的重要角色。

更多新聞推薦

● 馬年開春桃園年貨大街雙場齊發 抽10台iPhone 17、送萬斤高麗菜