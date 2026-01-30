提升4倍！美國防部與洛馬簽訂協議 THAAD年產量將從96枚增至400枚

洛克希德馬丁昨（29）日與美國國防部簽署框架協議，預計在未來 7 年內將「薩德」防空飛彈（THAAD）的產能拉升 4 倍至年產 400 枚。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 美國軍工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）29 日正式與美國國防部簽署框架協議，預計在未來 7 年內將「薩德」防空飛彈（THAAD）的產能從目前的年產 96 枚，拉升至 4 倍年產 400 枚。

根據《Breaking Defense》報導指出，洛馬執行長泰克里特（Jim Taiclet）在今（30）早的財報會議上坦言，洛馬計畫在未來三年內投入數十億美元，橫跨全美五個州加速彈藥生產基地建設。其中，位於阿肯色州卡姆登（Camden）的「彈藥加速中心」已舉行動土儀式，計畫引入機器人與數位孿生技術。

廣告 廣告

而外界一度擔憂川普強迫企業投資可能損及股東利益，但洛馬財務長史考特（Evan Scott）透露，這次的 THAAD 與先前簽署的愛國者（PAC-3）增產協議均設有「保障條款」。若未來國會或五角大廈決定取消採購計畫，政府將補償洛馬所有的先期投資。此外，洛馬還與政府達成一項「獲利分潤」框架，當產能達到一定規模後的超額利潤，洛馬將回流資金用於工廠現代化或儲備零件，形成良性循環。

儘管泰克里特大談產能合作，將 2026 年的資本支出從去年的 16 億美元大幅調升至 25 億美元，但在川普日前提出的「國防承包商應禁止回購股票與發放股利」禁令上，泰克里特並未正面給予承諾，僅簡單表示：「我們將隨著時間進展，評估所有的資本部署選項。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) Su-57實戰行銷踢鐵板! 俄集結10架Tu-95要大空襲 防空網反遭烏軍重創

(影) 伊試射「洲際飛彈」示威! 美航母逼近、12架F-15E集結 以防空滿載