提台灣之盾落實之道 陳永康：唯有建構台灣國家安全戰略

曾任國防部副部長的國民黨立委陳永康說，唯有建構台灣國家安全戰略，台灣之盾才能落實。（圖／王烱華攝）

總統賴清德提出1.25兆台幣的國防採購特別預算案，要建構「台灣之盾」。曾任國防部副部長的現任國民黨立委陳永康今天（27日）表示，風險預防一直比風險控管更重要，如果要講台灣安全就絕對不能只看雷達範圍、台海狀況；如果台灣斷電72小時，醫院關門、小7關門，就連Uber Eats 都沒有，這些都是國安問題，但賴政府從未提出「國家安全戰略」導致橫向連繫不足，目前唯有制定國家安全戰略，台灣之盾才能落實。

總統賴清德昨天（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨即宣布「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」編列400億美元（約1.25兆台幣）國防特別預算案，其執行期程為2026-2033年，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類。

對於預算內容，陳永康在「國際情勢與中美博弈」專題演講中表示，賴總統說要強化我們的國防，建立台灣之盾，要投資400億美金，等於1兆2,000多億台幣，但「裡面有多少比例是海外軍售(Foreign Military Sales，FMS)？有多少比例是直接商業銷售(Direct Commercial Sales，DCS) ？有多少是美國總統的「總統撥款權（Presidential Drawdown Authority，PDA）」，將來後續料配件有哪些是在台灣生產?另外，採購方式、不同的合約內容、8年之中台幣與美金的匯率是多少？中科院的角色有多少？會計師、律師是一案一個，還是有一個整體的？統統沒有講，只有構想。」

陳永康強調，現在我們講要用「不對稱作戰」，但那是戰場內的不對稱。但是還有許多的不對稱作戰，例如這個教育經費不對稱，中國清華大學的年度人均教育經費是台大的6.5倍；而台大是國防大學的5倍，因此，如果不重視教育、不重視人才的培育，花再多的錢買硬體裝備是沒有用。

至於如何達成「國家安全戰略」，陳永康表示，在政治上要政通人和，避免發生戰爭；外交上要實質互動支援防衛力量；經濟基建堅靭支持防衛力量；軍事攻攻守強固，嚇阻發生戰爭；能源供應無虞，周全防衛韌性；社會同心協力增加防衛韌性；醫療體系完備，增補防衛韌性；產業生態鏈結，增加防衛韌性。



