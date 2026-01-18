提名協調破局 盧秀燕喊話江啟臣、楊瓊瓔：求佛法開智慧

佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕今天下午親臨祝賀，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也出席。（陳淑娥攝）

佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕今天下午親臨祝賀，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也出席。（陳淑娥攝）

全新的佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕今天下午親臨祝賀，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也出席，對於市長提名協調破局，外界希望盧秀燕介入協調。盧活動後首度發聲說，「希望兩位候選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功」。

佛光緣美術館台中館今天啟用，佛光山宗長心保和尚法駕台中蒞臨主持，盧秀燕也親臨祝賀，活動時間長達1個多小時，江啟臣、楊瓊瓔受邀出席參加，主辦單位安排盧、江比鄰而坐，接著隔了3個是楊瓊瓔的位子。

針對市長提名16日首次協調破局後，外界盼盧秀燕介入第二次協調，盧參加活動後，臨走前等電梯時被記者堵訪，她說，「今天來佛光山，求佛法求智慧，希望兩位候選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功」。

