提名參選屏東縣長 蘇清泉民歌演唱會講政治被噓自嘲「要改進」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

甫獲國民黨提名參選屏東縣長的立委蘇清泉，20日晚間屏東市千禧公園民歌音樂會上致詞解釋財劃法問題，讓台下民眾不耐高喊「不要講政治」，在噓聲中草草結束談話，事後蘇清泉自嘲說「會改進」，他表示自己一時想解釋清楚，所以講太多，在野黨和行政院版的財劃法修法都為屏東增加100多億預算，他都會支持，不過當天場合不太對，以後會讓大家好好聽歌。

國民黨立委蘇清泉。（圖／蘇清泉臉書）

蘇清泉也回顧自己做心臟科醫生的經驗說，常常被罵說，等他看診一小時，結果診斷只花一分鐘，所以他就想講得比較詳細，所以很抱歉，以後改進。

對於當天解釋的財劃法內容，蘇清泉也說，就是他要幫屏東縣向中央爭取更多預算，現在在野黨的版本、行政院的版本，都已爭取百來億回來屏東，所以這兩個版本他都支持。

蘇清泉也說，如果他不爭取經費，要怎麼才有建設、辦活動？所以希望大家和他站在一起，但他知道當天場合不太對，他會改進，以後聽歌就讓大家聽歌。





