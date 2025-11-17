提名巨嬰 綠營人才見底

（圖／本報系資料照）

NCC提名的4位新委員人選，悉數在立法院被藍白封殺，行政院長卓榮泰斥為「整個橄欖園一半都遞出來了」，仍沒有獲得在野黨善意回應。至於NCC目前的代理主委與另兩位委員，也將在明年8月1日卸任，如果僵局持續難解，NCC不僅現在開不了會，也被立委群嘲，屆時乾脆關門大吉算了。

至於公共電視第7屆董監事的3年任期也已在5月結束，但文化部近1年來也提不出第8屆的新人選，厚顏以延任條款讓第7屆董監事續任。文化部長李遠推說，只差1到2個人就可以足額提名，但就是差了這1、2個人提不出來，而且多數徵詢對象也不願在審查時被羞辱。

公視與中央社作為國營媒體，但在公司治理與新聞室管理上一再讓自己上了頭條！從前特約記者方君竹自爆公視內部怠惰積弱，到謝幸恩案成為中央社百年歷史的最大醜聞，是否還有更多臭不可聞的貓膩，納稅人心中自有一把尺。至於狂燒58億預算又沒人看的Taiwan Plus，連李遠也公開表示不滿意。

不論NCC委員與公視董監事提名，從不考慮網路與新媒體背景，在內少了鯰魚刺激，又不甩外部輿論針砭，他們的同溫層與舒適圈當然牢不可破。

從蔡英文到賴清德執政近10年來，綠營人才庫早已見底。包括75歲的李遠老驥伏櫪、文策院第3屆董事長由文化部政務次長兼任，中央社董事朱宥勳去年底開炮對新任社長胡婉玲「評價頗低」並請辭董事，看得出綠營在新聞圈與文化圈的人才斷層。

層峰希望找來的新人要解決幾個舊問題，但沒想到新人自己卻造成更多新問題。官派的台北101董事長賈永婕，最近因詐團太子集團在101承租辦公室長達8年，特地發文「呼籲」政府要協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，但101大樓自己有內稽內控，究竟賈董還要向誰求助？誰又樂見這麼多公法人與政府相關機構成為巨嬰？

台灣民間產製內容與流行文化，在年輕化、社群化、國際化的方向上仍有眉目，雖遠比不上韓流，但也不需太過悲觀。台灣從OTT到長短影音平台全都不敵跨境網路霸權，但至少能夠迎合他們的推薦算法，發揮創意與創作能力，扮演內容提供者的角色。

話說回來，未來公廣集團與文化官員任命，如果認真要把推廣繁體中文設為目標，或許行政院可以考慮開例外大門，讓僅有永久居留證的法籍YouTuber酷，以《中文怪物》的成功案例，為台灣的象牙塔體系大破大立。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）