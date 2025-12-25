提名後首場造勢獲贈「手槍」謝龍介喊打擊黑金 強化治安

國民黨副主席季麟連(左二)掏出一把手槍送謝龍介(中)，祝福謝火力全開。謝龍介則說，這槍象徵用來打擊黑金、官商勾結，更要強化治安、保護台南。(曹婷婷攝)

國民黨副主席季麟連(左)致贈手槍送謝龍介(左二)作為選戰吉祥物，祝謝龍介火力全開。(曹婷婷攝)

24日獲國民黨提名參選台南市長的謝龍介，首場造勢活動25日由國民黨副主席季麟連贈送「手槍」吉祥物，出身海軍陸戰隊的他說，陸戰隊就是要立第一功，因此贈槍祝謝龍介旗開得勝、火力全開；謝在一旁接過手槍表示，這把槍是要用來打擊黑金、官商勾結，更要強化治安、保護台南，現場一陣叫好聲。

國民黨針對艱困選區率先完成徵召提名，謝龍介今天出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，也是獲黨提名後的首場造勢活動。季麟連今天南下致贈吉祥物，他說，黨首批提名陸戰隊出身的謝龍介，他打趣原本要帶長槍搭高鐵南下，但值此敏感時刻，並不適宜，改送短把「手槍」謝龍介，祝福謝龍介火力全開、翻轉台南。

謝龍介說，國民黨這一役面對的是賴清德總統本命區保衛戰，而不是跟林俊憲、陳亭妃打選戰，未來，賴清德勢必會傾府院黨所有資源，固守本命區，22個縣市當中，最艱困的大概就是台南，但他擁有陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死精神，會勇往直前、奮戰到底，最終開出美麗燦爛花朵，爭取最後勝利。

謝龍介說，民進黨在台南執政32年，台南人給了民進黨32年機會，這幾年來城市治理卻讓鄉親感到失望，走進街頭巷尾，常聽到鄉親抱怨受夠了、不忍了，希望改變，他半年前就公開向台南鄉親宣示，他當選市長將只做1任，花4年改變城市。

謝龍介會後受訪強調這是一把模型手槍，寓意是黨內希望祝福他火力全開，他也會不負眾望，藉由這把槍的象徵，未來就是要全力打擊黑金、打擊官商勾結，強化治安與守護台南與台南市民。

