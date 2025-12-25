



國民黨台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會暨台南市長参選人謝龍介造勢活動，今(25)日中午在總理餐廳召開，参與造勢餐會的除了退伍軍人委員會外，尚有台南市各軍系各校友會（協會）、台南市各青溪總會（協會）與台南市青溪婦女會協會等團體約400餘人参加。

國民黨針對艱困選區率先完成徵召提名，謝龍介今日中午出席市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，也是黨提名後的首場造勢活動。國民黨副主席季麟連現場贈一把「手槍」給謝龍介作為吉祥物。

廣告 廣告

季麟連打趣說，原本要帶長槍搭高鐵南下，但正逢敏感時刻，改送短把「手槍」，祝福謝龍介火力全開、翻轉台南。謝龍介接過手槍表示，用這把槍來打擊黑金、官商勾結，更要強化治安、保護台南，獲得滿場叫好。

謝龍介進一步表示，民進黨在台南執政已經32年，台南人給了民進黨32年機會，許多鄉親感到失望，很多鄉親說：「已經受夠了，希望能夠改變一下」，半年前他宣布只做一任，用四年的時間改變台南，如果四年後市民不滿意，隨時可以再換回民進黨，但若團隊表現可以讓台南信賴、幸福，請市民能繼續支持團隊推出的人選。

謝龍介強調，這場選戰相當艱難，不只是跟林俊憲或陳亭妃選舉，賴清德總統勢必會動用所有行政資源守住台南本命區，22個縣市當中，最艱困的大概就是台南，但他將以不怕苦、不怕難、不怕死、勇往直前的海軍陸戰隊精神奮戰到底，開出美麗燦爛勝利的花朵。

更多新聞推薦

● 提名後首場造勢 謝龍介：期盼終結民進黨台南32年執政