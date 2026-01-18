提名搞不定 楊瓊瓔要求把制度講清楚 江啟臣：盧市長希望1月底敲定

江啟臣與楊瓊瓔表同台鳴槍，但兩人心中對國民黨提名時間想的完全不一樣。 圖：楊瓊瓔服務處/提供

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名一再延宕，當事人之一楊瓊瓔要求等農曆春節後再處理，江啟臣的支持者認為民調落後的楊瓊瓔「以拖待變」，但楊瓊瓔否認，她今（18）日重申自己尊重黨中央安排，也理解基層焦慮，但「快很重要，更重要的是把制度講清楚、談公平」。

「臺中資訊盃公益馬拉松賽」今晨開跑，江啟臣及楊瓊瓔都現身會場一同鳴槍，媒體問楊瓊瓔第二次協調會何時召開？楊瓊瓔回應：「第二次協調會的時間，我們其實一直都很配合，也願意尊重黨中央的整體安排。只要黨中央認為時程成熟，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場，快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，這樣協調才有意義。」

廣告 廣告

對於江啟臣表示基層焦慮、盼儘速定案，楊瓊瓔也坦言完全能理解基層的期待與時間壓力，「大家都希望早一點確定人選，這一點我跟江副院長沒有不同。」不過她也直言，如果只求快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，「後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉。」

江啟臣則說，不管是市長、議員、里長人選，地方都希望盡早定案，尤其是市長人選，包括盧秀燕市長也希望1月底前，這是地方的期待跟聲音，別讓基層無所適從。

針對媒體問：「楊瓊瓔拋出3月底提名時間點，是否較有利於楊的黨內選情？」江啟臣說，提名的時間黨有黨的策略考量、整體布局，但地方人選的底定，尤其像市長人選，很多議員、里長要準備參選，隨著時間越來越靠近，一定會緊張、焦慮，希望趕快定於一尊，不要讓他們無所適從，不要有機會讓對手陣營見縫插針，這個對日後的團結、整合，就會有不利因素。

江啟臣重申，無論如何，黨一定是要提出最能夠勝選的人選，至於相關提名作業、提名時間，黨中央有黨的規畫跟安排，我們都尊重。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中市長提名藍營協調破裂 小雞許育璿：連支持者都焦慮

台中市長人選協調觸礁！楊瓊瓔：黨中央否認有內參民調 江啟臣表遺憾