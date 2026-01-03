即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

高雄民進黨內部初選政見發表會今（3）日下午2時登場，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑同台出席。在學者提問環節中，媒體人陳敏鳳犀利提問，關切若4位候選人未獲提名，是否會脫黨參選。

邱議瑩率先回應表示，參加初選就應遵守遊戲規則，「來到這裡不是要殺得你死我活」。她強調，若初選落敗，將全力支持勝出的候選人，並明確表態「不會脫黨參選」。

林岱樺則未正面回應相關提問。許智傑則斬釘截鐵表示，「百分之一千不可能脫黨參選」，強調民進黨是自己的黨，不論誰輸誰贏，都會團結一致；同時也表示自己是最優秀的候選人，希望高雄能贏，「高雄一定贏」。

廣告 廣告

賴瑞隆則在回應時先批評國民黨對手柯志恩「重北輕南」，隨後強調無論初選結果如何，獲勝者他會全力支持，若自己落敗也同樣全力支持；即便是其他人獲選，也一定會在第一時間致電祝賀，並投入輔選行列，攜手「讓高雄贏」。但他也強調，自己一路民調領先，相信會是最適合的人選。

原文出處：快新聞／提名政見會交鋒！陳敏鳳追問「脫黨參選」 僅林岱樺未正面回應

更多民視新聞報導

綠營高雄市長初選四強相爭！賴瑞隆：不只準備好、更早已參與市政

準備好接棒了！邱議瑩喊「我沒派系但不是孤鳥」力拚戰勝柯志恩

高雄「績優督導」秘書涉濫權性侵少女 衛福部表態：全數追回相關獎勵

