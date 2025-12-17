提名消極 屆滿留任 挨批萬年董監

第8屆公視董監事提名作業延宕將近1年，期間文化部長李遠屢遭外界批評，行政院與文化部終於在昨日公布董事、監察人候選名單，看似為人事僵局露出一線曙光，卻未能平息爭議，反而凸顯公視董監事制度與當前政治現實之間的矛盾。

公視董監事之所以成政治攻防焦點，關鍵在制度設計賦予的角色。董監事雖為無給職、實質經營權有限，但公視是公廣集團核心，尤其對華視具主導地位。董事會組成將牽動華視總經理人事，掌握的資源與影響力，使董監事人選成為政治角力的關鍵節點

也因此公視董監事名單，外界都會關注候選人背景、知名度及政黨色彩，尤其現在朝野對立嚴重，更進一步會讓在野黨更加嚴格審查，甚至演變成對董監事候選人意識形態的討論，反而無法聚焦在專業上的實際討論。

此外，名單公布後兩周就要進行審查會，審查委員在短時間內僅能憑書面資料進行評估，無法公開質詢，更難以深入檢視候選人的專業與適任性。

熟悉公視運作的學者指出，過去無論在馬政府或蔡政府時期，即便國會與行政權同屬執政黨，仍會主動與在野黨協調公視董監事人事；但當前政治氛圍明顯不同，行政部門幾乎未展現協商意願，甚至任由任期屆滿者持續留任，引發「萬年董監事」質疑。

公視董監事人事延宕已逾10個月，不僅違反《公共電視法》明定董事任期屆滿前6個月應完成改聘，也凸顯行政院與文化部對法定程序的消極態度。在人事長期懸宕下，社會對賴政府能否做到依法行政，持續面臨考驗。