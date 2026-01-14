提名温世政代表民進黨選南投縣長 賴清德：專業深厚、願為家鄉承擔責任

民主進步黨黨主席賴清德(右)與南投縣長提名人温世政(左)。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





中央選舉委員會已拍板，今（115）年6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長…等地方公職人員的選舉（外界多稱九合一地方選舉），定於115年11月28日（星期六）舉行投票。民主進步黨今（14）日正式公布南投縣長提名人選，由南投在地出身的牙醫師温世政代表民進黨參選。黨主席賴清德表示，温世政兼具國際級專業、公共服務精神與深厚在地情感，是能為南投帶來改變、也願意為家鄉承擔責任的最佳人選，期盼鄉親給予全力支持。

賴清德指出，温世政是南投土生土長的子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗。温醫師在北部辛苦打拼多年，累積事業與成就，卻毅然決定回到故鄉參選，這份選擇本身，就展現對南投最深的愛與勇氣。

賴清德強調，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持這位願意全心奉獻的温世政醫師。

温世政表示，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：「回到南投，能為家鄉做什麼」。他回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他也懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。

