提名游盈隆任中選會主委 周玉蔻讚「高明」、認賴政府釋政治和解善意

台灣民意基金會董事長游盈隆。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今（22）日發文，盛讚總統賴清德與行政院長卓榮泰發布的中選會人事任命案「十分高明」，提名台灣民意基金會董事長游盈隆為主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，解讀為賴政府展現思考力與政治和解善意的安排，尤其在藍白多數的立法院審議中，將成觀察焦點。

周玉蔻指出，游盈隆被公認與台灣民眾黨關係友好，甚至被稱為黨魁柯文哲的「柯友友」，此人事布局不僅巧妙化解朝野緊張，更可能影響立法院對任命案的投票結果。她特別關注白營（民眾黨）的投票動向，以及未來公投綁大選的執行方式，認為充滿「觀察價值」，並以興奮口吻表示「太有觀察價值啦」。

行政院發言人李慧芝證實，行政院已審酌中國國民黨及台灣民眾黨於11月初提出的推薦名單後，拍板中選會7位委員人選。除游盈隆與胡博硯外，另提名5位委員，包括藍白推薦的3位人選，顯示政府釋出善意，盼立法院盡速審議通過，以確保選務順利推動。此舉正值朝野因《財政收支劃分法》等議題陷入憲政僵局之際，藍白聯手反制賴政府不副署法案，提彈劾案劍指賴清德與卓榮泰，凸顯中選會人事案的敏感性。

游盈隆長期從事民調與政治評論，曾於近日評論立院重選可能性不低，並點名柯文哲與立委鄭麗文可助選，顯示其與民眾黨的密切互動。周玉蔻強調，這項任命反映賴政府在政治亂象中尋求和解的智慧，盼藍白能正面回應，避免加劇對立。

隨著人事案送交立法院，預料將引發藍白陣營內部討論，是否同意游盈隆等提名，將測試朝野和解空間。行政院盼人事程序完備後，早日通過審議。

