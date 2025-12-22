提名美國首任駐格陵蘭特使 川普：他知道這對國安至關重要

2025年9月3日，路易斯安那州州長蘭德瑞在州立監獄向媒體發表演說。美聯社資料照片



美國總統川普週日（12/21）首開先例，宣布將提名路易斯安那州州長藍德瑞擔任美國駐格陵蘭特使。此舉再次顯示川普仍企圖擴大美國對格陵蘭的影響力，此前他曾暗示有意收購或併吞該島。

川普（Donald Trump）當晚在自家社群媒體Truth Social發文宣布上述消息，並指藍德瑞（Jeff Landry）知道格陵蘭對美國國家安全至關重要，「他將強力推進我國利益，以保障盟友乃至全球的安全、安定與生存。」

廣告 廣告

彭博（Bloomberg News）指出，由於美國目前僅設駐丹麥大使，此次特使任命將為美國開創先例。格陵蘭是在丹麥王國框架內的自治國，擁有自治權及獨立議會。

藍德瑞曾任警察、國會議員及州檢察長等職，擔任路州州長還不到兩年時間，其政治生涯多數時間聚焦於美國國內事務，目前還不清楚新職是否會與現職產生衝突。藍德瑞的州長任期將於2028年1月屆滿。

川普對掌控格陵蘭展現出濃厚興趣，早在6年前他就首次提出從丹麥手中收購該島的構想。但進入第二任期後，川普對此議題的發聲愈發頻繁，更派遣副總統范斯（JD Vance）、能源部長萊特（Chris Wright）等美國高層官員前往格陵蘭。

報導指出，格陵蘭對川普的吸引力，在於其橫跨北大西洋與北極海的戰略位置，而隨著氣候變遷，這些海域正變得日益可航行。格陵蘭現已設有美國最北端的空軍基地，以及偵測飛彈威脅的雷達站。

美國、丹麥與格陵蘭的高層官員原定本月會晤，商討「軍民兩用」技術合作事宜。

格陵蘭與丹麥民眾對川普的關注態度審慎。丹麥國防情報局本月稍早首度將美國列為潛在安全風險，指出美方正試圖運用其經濟與科技優勢，將其作為對敵人與盟友雙方施加影響力的工具。

更多太報報導

川普政府援外計畫轉向「美國優先」 擬以18億美元對抗中國影響力、投資格陵蘭與烏克蘭

還覬覦格陵蘭？至少3「與川普有關人士」在當地秘密行動 丹麥急召美外交官

不只格陵蘭、加拿大！川普韓美峰會拋震撼彈 要拿駐韓美軍「基地所有權」