「提名西瓜」時代結束？苦苓警告民進黨恐失高雄 賴瑞隆急提罷韓要小心

作家苦苓示警「民進黨要小心丟掉高雄」，直言「提名一顆西瓜也會選上」的時代早一去不返。對此，民進黨立委、高雄市長候選人賴瑞隆表示，2018年韓國瑜現象讓高雄付出慘痛代價，市民最終以9萬3909票成功罷免，面對藍白聯手、紅色與網軍夾擊，高雄絕不能再被騙，必須守住高雄就是守住民主。

民進黨高雄市長初選由賴瑞隆以微小差距勝出後引發爭議，外界關注派系整合問題，作家苦苓日前也在臉書發文示警「民進黨要小心丟掉高雄」，直言「提名一顆西瓜也會選上」的時代早一去不返。

高雄市議會「南方問政聯盟」今（2/6）由多位跨政黨、跨區域、跨世代及跨派系的現任議員與參選人，共同前往民進黨高雄市黨部完成黨內初選登記。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆以及高雄市議會議長康裕成也出席活動，象徵未來市府與議會將維持和諧運作，並展現府會共同為高雄發展努力的決心。

媒體問及賴瑞隆怎麼看待苦苓言論？他坦言，面對今年的選舉，民進黨必須「謹慎小心」，並提到2018年的韓國瑜現象，曾讓高雄付出慘痛代價，市民最終花費一年多的時間，以9萬3909票成功罷免韓國瑜，「這段歷史記憶，高雄人都深刻記在心裡。今年選舉絕對不能掉以輕心」。

賴瑞隆表示，不論是來自藍軍、紅軍，還是網軍的各種攻擊，高雄都是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的首要目標，「我們必須團結所有力量，全力以赴，守住高雄就是守護民主」。

賴瑞隆強調，守護高雄不只是選舉責任，更是這一代執政者對城市進步的承諾，過去從市長謝長廷、陳菊到陳其邁市長的努力，讓高雄持續繁榮發展，如今站在關鍵的「第四棒」，必須延續既有成果，讓整個執政團隊的力量持續發揮，「讓高雄的進步與光榮得以延續」。

賴瑞隆進一步指出，高雄人充滿智慧，歷經過去經驗，選民將保持警覺，面對每一場關鍵戰役，民進黨都會特別謹慎小心，並與團隊合作延續陳其邁過去的施政經驗，「守住高雄，就是讓台灣更好」。

