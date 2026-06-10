提名記者會手持念珠 鄭朝方：趙姆姆生前贈與 是我從政初心

提名記者會手持念珠 趙朝方：趙姆姆生前贈與 是我從政初心。曾薏蘋攝

民進黨中執會今提名通過竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，提名記者會中，鄭朝方不斷緊握一串念珠，對於媒體好奇提問，鄭朝方感性說，這是已逝世在尖石鄉奉獻超過六十年的義大利籍「趙姆姆」送給他的，「她是我從政的初心。所以我今天特別把這一個祈禱的一個念珠放在手上，彷彿她就跟我在一起」。

今天記者會一開始，鄭朝方坐定後，大家就看到他從口袋中掏出一串念珠，一下緊握，一下又放進口袋，對於媒體好奇詢問，鄭朝方臉色變的溫和，他說，這是「趙姆姆」送給他的，趙修女29歲隻身來到台灣，選擇走進了尖石，沒有水、沒有電的偏鄉。「她可以說是我從政的初心」。

廣告 廣告

他回憶，20多年前兩人認識，趙姆姆告訴他，如何照顧偏鄉的孩子，於是開創辦了一個幼兒園，那是一個沒有水、沒有電，是尖石後山的黑暗部落。趙姆姆一碗湯溫熱了一片山頭。

2025年5月30日趙姆姆辭世，享耆壽93歲，鄭朝方說，去年的4月25號，趙姆姆把一串手尾的念珠交給了他。那時候他不懂，但現在懂了。趙姆姆應該是希望他，繼續地接續地自己未盡之路，照顧原鄉，照顧新竹縣。「我想這應該是她要傳遞給我的愛」。

他說，在尖石，趙姆姆的故事，是一個非常地動人的故事，「她是我從政的初心。所以我今天特別把這一個祈禱的一個念珠放在手上，彷彿她就跟我在一起」。

【看原文連結】