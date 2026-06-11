提名陳永興監察院長有玄機 曾促國會綠白合

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副總統蕭美琴與監察院長提名人陳永興（圖／周志龍攝）

總統府今(11)日召開記者會，宣布提名前立法委員、前台灣人權促進會會長陳永興為監察院院長。外界認為，府方此舉意在借重陳的社會聲望，化解朝野對立的緊繃僵局。陳在政壇扮演著跨黨派橋樑的角色，回顧陳近年最著名的政治斡旋，莫過於113年立法院院長、副院長投票時的綠白合風波，不過該次協商最終因兩黨無法達成共識而破局。

據了解，陳永興穿梭於民進黨與民眾黨間，尋求穩定政局的可能性，更在立法院龍頭選舉前夕，與前民眾黨主席柯文哲來電，協調若民進黨能支持黄珊珊為院長，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，外界認為，這次談判也成為陳今日能獲得監察院長提名的重要歷史伏筆。

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對於提名名單，民進黨團表示，陳永興超越黨派、勇於監督政府，這些特質正符合監察院職責所需，至於其他跨黨派優秀人選則希望大家共同支持。國民黨與民眾黨黨團則態度審慎，表示將在國會審查中，依其適任性與中立性進行嚴格把關。

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