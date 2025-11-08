提名NCC委員全遭封殺卓榮泰怒 賴士葆：可以廢了

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員於2024年任期屆滿後，至今僅剩3名委員，行政院重新提名4位委員，7日在立法院遭藍、白營聯手全部封殺。對此，國民黨立委賴士葆認為，1年過去沒有也無所謂，「NCC可以廢掉了」。

賴士葆。(圖/截自賴士葆臉書)

行政院7月底提名4位NCC委員，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯，7日立院行使人事同意權案進行表決，在國民黨、民眾黨的聯手封殺之下，4位提名人在表決中均未獲得過半同意票，人事案不通過。

賴士葆今（8）日臉書貼文指出，NCC提名全數未過已經停擺1年，之前說沒有委員就沒iPhone可買也是騙民眾，這次提名委員不是專業不足，就是政治立場明顯，完全失去中立專業的意義。

賴士葆認為，1年過去有沒有這個組織都無所謂的NCC，不如將業務歸回各單位，NCC可以廢掉了！

(圖/中天新聞)

網友紛紛留言，「沒錯 無法獨立的機關 淪為走狗 挖錢鬥爭工具」、「政治打手當然要廢！」、「文化東廠不要也罷」、「酬庸單位、政府鷹犬、完全失能、不如廢掉！」。

也有網友表示，「中立的NCC會讓"三民自"性命難保～」、「NCC當然不能廢！民進黨視為東廠的機構，既能鉗制新聞自由，又能養一大堆肥貓，怎麼能廢？」、「怎麼可以廢 明擺著就是睜眼說瞎話 反正納稅人的錢 太好拿了丫」。

