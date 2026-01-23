提告前妻吞敗被反訴！史書華違反離婚保密條款 要再賠1000萬給她

近日史書華與前妻的官司判決出爐，他不僅再度吞敗，還要再賠前妻1,000萬元。（翻攝自史書華臉書）

青鳥男神、網紅牙醫史書華，近年先後因為婚外情、違法侵權瑞士精品OMEGA等爛事形象崩壞，近日史書華與前妻的官司判決出爐，他再度吞敗，因違反離婚保密條款，須再給付前妻1,000萬元。經常評論時事的網紅陳沂今（23日）聽聞此事，公開嘲諷難道史書華的律師跟雞排妹一樣也是她粉絲？

「一早就看到一個大笑話😂」陳沂在臉書表示，史書華之前因為前妻告小三，判決出來讓他婚外情人盡皆知，於是史書華跑去告前妻，主張對方違反保密條款，結果敗訴。

更好看的是，前妻也反告史書華違反保密條款，因為他用自媒體亂放話，內容涉及離婚相關內容，最後反倒是前妻勝訴，史書華還要再賠給她1,000萬元。陳沂形容官司結果簡直大快人心，調侃律師費真的不能省，「史書華的律師會不會跟雞排妹的一樣，也是我的粉絲？」

判決指出，史書華這場與前妻的官司，起於2023年底前妻對小三提告侵害配偶權，但同年10月兩人已就離婚成立調解，當中設有保密條款，約定雙方保密義務與違約金額1,000萬元。因此史書華主張，前妻提告小三的官司導致外界得知他外遇，已違反保密義務，提告並要求支付1,000萬元違約金。

不過法院認為，史書華前妻是正當行使其憲法保障的訴訟權，不受保密義務限制，又公開審理過程必然會有人知悉案件內容，難認前妻提告小三有違反保密義務之處。

事後前妻以其人之道還治其人之身，反起訴史書華利用社群媒體，將婚姻破裂歸咎於她信仰中國宗教，以及遭受她家暴，並提到2023年10月協議離婚條件包含高額贍養費，才是違反保密義務。

法官認為，史書華公開談論前妻的宗教選擇、意識形態、家暴行為及對子女的教育安排，在前妻提告小三官司中都未提及，前妻也未洩漏，若史書華要回應，也該用最小、必要限度點到為止，何況他的不滿指控未必屬實，認為史書華聲明力道過大，且明顯逾越回應範圍、違反保密義務。新北地院審酌後，駁回史書華的提告。反訴部分，史書華須給付前妻1,000萬元。全案可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

