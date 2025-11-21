提告網友重判4個月！馬郁雯嗆爆：絕不縱容任何一株草

台北地院近日針對前三立記者馬郁雯遭網友以「1500 1H2S？」加重誹謗案，判決劉姓網友處4月有期徒刑，可易科罰金12萬元。馬郁雯臉書發文嗆，決不縱容任何一株草。

馬郁雯資料照。（圖／翻攝馬郁雯臉書）

全案源於民眾黨前主席柯文哲京華城案偵辦期間，馬郁雯曾獨家報導偵查內容「小沈1500」等，還宣稱自己「經營檢調線7年」，此舉網友使用不雅字眼留言攻擊，酸：「陪睡女」、「馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技」、「1500 1H2S？」等。

馬郁雯報案提告言論涉及不法的網友，台北地院法官認定劉姓網友留言「1500 1H2S？」構成對馬郁雯的加重誹謗，劉嫌行為缺乏尊重他人名譽的法治觀念，判刑4月、可易科罰金12萬元。

馬郁雯臉書21日發文：「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底。先前為了1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，我一律提告，就在今年9月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18日一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中。」

馬郁雯表示：「我說過非常多次，我絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。先前小草的案件，我全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，你們一個都別想跑！而在一審宣判當天早上，我也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時我一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變。」

