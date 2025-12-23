提問被鄭麗文嗆「沒腦」東吳教授批沒誠意
國民黨主席鄭麗文日前在東吳大學進行演講時，與東吳大學政治系副教授陳方隅在問答環節中就黨產和軍購議題展開激烈辯論，雙方交鋒火藥味十足。過程中鄭麗文嗆陳方隅「看三民自」、「太沒有大腦了吧」等言論，引發陳方隅不滿回批鄭麗文「問A答B」、「沒有溝通誠意」。事後藍營人士則反駁表示鄭麗文已針對提問做出回應，並指陳方隅為「色彩鮮明的教授」，意在蹭聲量。此事件凸顯了政治討論中溝通方式的差異與挑戰。
鄭麗文於22日至東吳大學進行演講，在問答環節與陳方隅針對敏感政治議題展開辯論。陳方隅當時質疑馬英九時期「演習是放音響」、「大裁軍」且「軍備一直下降」，並指出「國民黨從2000年以來反對軍購」。面對這些質疑，鄭麗文回應表示美國和中國大陸也都是募兵制，反問「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎」，並直言「這也太沒有大腦了吧」。
陳方隅在辯論中也請鄭麗文「不要再消費你的夥伴和同志」，特別是「民主化過程中的黑名單前輩」，認為鄭麗文指責這些人是為了選票「有點不太厚道」。對此，鄭麗文則回應「可以看出來你是三民自忠實讀者」，並強調自己「沒有消費前輩」，「講的都是事實」。
整個交流過程中，鄭麗文的臉色似乎不太愉快。事後陳方隅批評鄭麗文「問A答B」，表示「沒有溝通的誠意」，並指出鄭麗文「到了學校直接貼人家標籤」、「說人家無腦」是不夠意思的表現。
對於陳方隅的批評，國民黨發言人牛煦庭為鄭麗文辯護，表示「本來應該要回答學生的場合，有一些色彩鮮明的教授要進來蹭一蹭聲量」，並認為鄭麗文「該回答的也都回答了」，用「直球對決方式回答可受公評」。
陳方隅則回應表示，討論公共事務應該「就事論事」，「不管我是不是三民自讀者，這都不是重點」，強調重點應該是「針對公共事務好好去做討論」。從這場辯論可以看出，雙方對於什麼是「溝通誠意」的認知顯然有很大的不同。
