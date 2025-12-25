提問鄭麗文挨嗆：無腦！副教授「揭真相」對決國民黨

政治中心／李汶臻報導

國民黨主席鄭麗文近日再度「驚句」連發，12月22日赴東吳大學外雙溪校區演講，竟將校園演講活動變成「訓話現場」，不僅開嗆學生的提問「不是大學殿堂該有的水準」，甚至還當眾嗆聲東吳副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，失格言論引發外界譁然。陳方隅副教授25日發文稱自己遭大批網軍帳號圍攻，並再拋12問反嗆鄭麗文和國民黨，開嗆：「這個百年大黨真是夠神奇的了」。

廣告 廣告





鄭麗文「被提問答不出」暴走訓學生！罵副教授「無腦」他拋12問反擊

國民黨主席鄭麗文22日在東吳大學政治系演講，開罵學生、嗆副教授「太沒大腦」惹議。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，不僅開罵學生提問挑釁，還槓上現場提問的副教授陳方隅，讓陳方隅諷刺開酸她，「問A答B、讓QA時間變成QB時間」。事件過去3天，陳方隅25日再度透過臉書發文，談及自己這陣子遭遇的「網路攻擊」。陳方隅表示有成千上萬個網軍帳號，在FB以及Threads上面進攻他個人，且特定媒體也盡全力在網路發動攻擊，讓他質疑成千上萬網軍極力攻擊提問者的同時，竟沒有人可以幫國民黨與鄭麗文辯護。

陳方隅隨後列出的12問如下：

1.沒有任何一個中國國民黨的人們可以好好回應學生們提問的問題

（為什麼國民黨這麼保守？為什麼要反同？為什麼要崇尚獨裁陣營？）

2.也沒有人可以合理化鄭麗文在大學演講然後教訓學生「水準不夠」以及罵人「無腦」的行為

3.沒有人回答什麼叫做「中華民國與中華人民共和國同屬一中」

4.沒有人回答為什麼以前國民黨是「一中各表」現在變成「同屬一中」

5.沒有人回答為什麼國民黨要一直擋軍購預算，嘴巴上又騙人說自己沒有要擋

6.沒有人回答為什麼國民黨要一直推出不公不義獨厚特定族群的法案

7.沒有人回答為什麼國民黨可以沒收一切立法程序

8.沒有人回答為什麼鄭麗文過去說要消滅「殘暴不義」的國民黨，現在卻以扭曲歷史的方式幫國民黨洗白

9.沒有人回答為什麼國民黨從反共變成親共

10.沒有人回答為什麼馬英九可以用放音響的方式來做演習

11.沒有人回答為什麼國民黨的人們可以不斷跑去中國見他們的高官

12.沒有人回答為什麼國民黨內有超長一串貪汙、金融犯罪、偽造文書、黑道世家、特種行業世家的現任政治人物

陳方隅副教授表示，近期收到的攻擊內容，大多是質疑他自稱「教授」、提問時查看手機筆記，甚至指稱校內教師不該參加公開演講。此外，當中還包含他逼哭工作人員、剝奪學生提問時間等不實指控。

對於自己的家人也因此被波及，陳方隅副教授認為，這些攻擊實為部分網軍將國民黨政治人物無法正面回應問題的怨氣，轉嫁到他身上；同時也痛批某些人肉搜學生的行為失格。此外，他也進一步點出一系列低劣行徑的真實用意，陳方隅副教授認為「（他們）就是要讓人不敢講話，不敢發聲，不敢批判中國國民黨」。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：鄭麗文「被提問答不出」暴走訓學生！罵副教授「無腦」他拋12問反擊

更多民視新聞報導

台人「寫字、吃菜、拜神」全中國的？鄭麗文被嗆爆

害TPASS通勤優惠告吹？藍白「惡行」被掀出

張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪1特質示警了

