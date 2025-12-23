提問鄭麗文遭反擊「沒大腦」 東吳教授：無溝通誠意

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨(22)日前往東吳大學演講，在QA環節跟學生激辯，而政治系 副 教授也就軍購、黨產等議題開攻，卻被鄭麗文反嗆，這問題也太沒有大腦了吧，今天 副 教授再回擊，到學校貼標籤，說人家無腦，沒有一個溝通的誠意。

東吳大學學生說：「想要請妳就習近平、普丁、賴清德，以獨裁程度來排名請問妳會怎麼排，以上請教謝謝。」受邀到東吳大學校園演講，沒想到學子化身魔王級考官，一番靈魂拷問精準點穴，接著更祭出「統獨」議題。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文強勢反擊。國民黨主席鄭麗文說：「這不需要這樣子的去挑釁地問，中華民國跟中華人民共和國，雖然互不隸屬但同屬一個中國，你們在大學的時候就更應該學會，不是表態的比賽。」

鄭麗文以憲法為盾強調一中架構，但緊接著政治系教授，也舉手加入戰局。東吳大學政治系副教授陳方隅VS.國民黨主席鄭麗文說：「您說到說國民黨最支持軍隊，最支持國防在馬英九時期，我就是在馬英九時期當兵的，放音響來演習然後呢大裁軍，軍備也一直的下降，那同一時間中共像下餃子一樣在擴軍，現在黨籍立委們一個一個去中國啊等等，那您是否有掌握大家的行程，可以看得出來你是那個「三民自」的忠實讀者，美國也是募兵制啊，大陸也是募兵制啊，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎，這也太沒有大腦了吧。」

堅定捍衛立場，但「無腦」用詞掀起熱議，教授陳方隅隔天再回擊。東吳大學政治系副教授陳方隅說：「當妳今天是一個在野黨的主席，然後妳到了學校然後直接貼人家標籤說人家無腦，妳就沒有一個溝通的這個誠意嘛。」

隔空交鋒，火線延燒立法院。立委(民)范雲說：「她這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文國民黨主席的演講，不管是老師或是學生都不需要帶腦袋去。」

立委(國)牛煦庭說：「回答的部分可受公評，就沒有什麼好再說的，那至於有心人士要藉用這樣的東西，持續在政治上做操作，我想也大可不必也不會有什麼效果。」QA直球對決，校園演講意外成為戰場。

原始連結







更多華視新聞報導

被鄭麗文罵「無腦」 東吳大學副教授提「2提醒、3問題」反嗆：總問A答B

藍主席辯論 郝拋羅智強.鄭麗文任副主席 張亞中：政治分贓

北教大男教授遭爆「劈腿12女」 校方：初步了解中

