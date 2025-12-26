南部中心／蘇晟維、陳家祥 高雄報導

立法院在去年通過憲法訴訟法後，違憲判決的高門檻規定，導致憲法法庭無法運作，不只日前五位大法官主動做出違憲判決，民間也有人民作主志工團，發起公投連署，希望用公投複決方式廢除這項修法，目前正在進行電子連署階段，週末志工團到高雄行踏，要讓更多人一起加入連署。

提四案公投！ 人民作主志工團到高雄推公投連署

人民作主志工團26日抵高雄行踏，呼籲更多人加入公投電子連署。（圖／民視新聞）

帶領著志工群，一起唱起"台灣翠青"，鼓舞大家行走前的士氣，人民作主志工團，發起包括廢止憲法訴訟法修法、廢除罷免門檻提高等四項公投，26日在高雄車站集結，將在港都進行連續三天的行踏，人民作主志工團副團長張人仰說，「我們希望展現民意，更多人來辦自然人憑證，來進行電子連署，現在憲訴法也在還在爭論中，我們希望繼續用電子連署，來做我們大法官還有憲法法庭，最大的後盾。」

這四項公投，剛好也是首宗適用電子連署的公投案，特別是廢除憲法訴訟法修法的9001案連署，週四連署人數，終於突破10萬人，眼看明年1月30日就是連署截止期限，距離門檻的29.3萬份，仍有一段距離，志工們仍有信心，希望讓更多人一起加入行動，人民作主志工團副團長張人仰表示，「非常歡迎隨時隨地用各種形式參與，我們這種靜默行踏的方式，27日會比較大規模地，走整個高雄，也會到旗津、也會到駁二，還有到哈瑪星這邊，在各地跟我們的這些民眾實體的互動。」

出發前，一起高呼行動守則，志工中最高齡的長輩，已經有85歲了，但仍持續堅持參加，用行動表達對台灣民主的關懷，訴求用公投廢除四大惡法，讓直接民權可以申張，用人民的力量，做憲法法庭的最強後盾。

原文出處：提四案公投！ 人民作主志工團到高雄推公投連署

