提娃那希望教室 資源回收愛心清流

付出關懷的過程，還可以帶動善的循環，看到距離台灣遙遠的國度，墨西哥，在邊境城市提娃那，慈濟成立的希望教室，主要是幫助沒有身分或者輟學的孩子，上課之餘，學生們也會做資源回收，今年一整年的回收變賣金額，化作愛心，大家採買了耶誕禮物，送給有需要的家庭。

因為身體狀況，無法用言語表達，丹尼爾卻在看到學生們的表演時，開心地跟著手舞足蹈，專注而投入地欣賞每一個演出環節。

丹尼爾的母親 麗娜：「他告訴我非常開心，這些美好的瞬間，他將永遠珍藏在心底，身為母親的我，感激不盡，因為很少人會抽出時間來，讓我們的孩子享受這分快樂，那些抽出時間為我們的孩子，帶來快樂時光的人們，我將永遠感激不盡。」

墨西哥提娃那的寒冬，沒有華麗燈飾、沒有熱鬧市集，這群希望教室的學生，用一整年的回收，所累積的資金，換來溫暖人心的行動。他們走入社區，把耶誕禮物送到需要幫助的家庭手中。

希望教室學生 瓦萊里亞：「根據這份清單，我們去了幾家商店，購買了各種各樣的東西，以便今天或周六可以送禮。」

這些禮物是孩子們從一個個寶特瓶、一張張回收紙板中換來的。他們靠自己雙手，清洗、分類、打包、販售、比價，實地了解每個家庭的需求，才進行禮物採買，將回收換來的小小收入，化為大大的關懷。

學生 娜塔莎：「提娃那的一年之中，這個時候會變得非常冷，人們需要它(一些衣物)，是因為他們沒有足夠的資源，去購買其他東西，我們今年冬天所能提供的物品。」

希望教室學生 亞歷山大：「收集完瓶子後，道路更乾淨，垃圾也少了。」

希望教室老師 維克特：「這次活動是一次非常美好的經歷，因為它讓他們看到了，自己的組織能力，看到了對他人的同情和愛，也讓他們對回收，有了更深入的了解。」

希望教室的孩子，來自貧困家庭或一度面臨輟學問題，他們手心向下，一起讓這個地方因為回收變得更美，因為愛心更溫暖。

