提娃那慈濟園區 警衛術後宛如重生

在墨西哥提娃那，慈濟園區的警衛「莎曼沙」，因膽結石，終於順利完成手術。她分享要用健康的身體，回饋社會，用這股重生的力量，幫助需要援助的收容所病患。

慈濟園區的警衛莎曼沙，在慈濟志工的協助下，終於在今年12月完成延宕許久的膽囊手術，擺脫近一年來幾乎奪命的劇痛。

警衛 莎曼沙：「醫生說，取出了3顆很大的結石，還說膽囊裡，壓力很大，如果我再拖延手術，膽囊就會破裂，我就沒命了。」

這一切得從六、七月的劇痛說起，當時右腹痛到無法呼吸，緊急送醫才發現是膽囊結石。當時醫院醫療資源緊縮、不斷延期，她只好每天吃止痛藥，慈濟志工聽聞後，立刻聯繫合作過的醫院，再次檢查決定手術。

警衛 莎曼沙：「我每天都疼痛，它腫得很厲害，(之前的醫院說)現在沒人上班，除非是緊急狀況，例如我嘔吐、腹瀉、發燒、劇痛等。」

手術費用是今年七月慈濟牙科義診時，醫師援助的善款。莎曼沙則將慈濟提供的部分術後物資，再轉贈給收容所病友，那裡住著愛滋、肺結核、截肢病患與無家可歸者。

警衛 莎曼沙：「平常我會幫他們換尿布、換床單，有時還要抱他們去浴室洗澡，有時他們病得很重，我得用手餵他們吃東西，我跟他們說別擔心，沒關係，你不會永遠這樣，總有一天，你會走路的，我們對愛滋病，還有結核病患者很有耐心，這些患者需要大量幫助和照顧，所以我希望繼續深造幫助需要的人。」

慈濟志工王思宏過去就與收容所 有深厚因緣，曾提供針灸與食物補助，再次與志工們一同協助莎曼沙度過難關，重拾健康的她，要把愛繼續傳遞。

