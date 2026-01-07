提娃那義診關懷 偏鄉學童看牙初體驗

美國慈濟志工定期前往墨西哥提娃那園區，舉辦眼科義診，幫助學童配眼鏡。除此之外，也與當地衛生局合作，關心學童們的牙齒健康。

要探訪維森特納里歐學校，位在山的最高處，車子一路顛簸慢行，才能抵達，全校僅有六十位學生，全沒看過牙科。

「妳幾歲 (七歲) 好，打開嘴巴，我看一下。」

學生：「我喜歡看牙，是的，醫師要我每天刷牙。」

學生：「我今年11歲，有點緊張，這是我第一次看牙。」

課桌椅就是診療椅，醫師們是又蹲又站才能完成檢查，光線不足時，手機也派上用場，慈濟與市政府和衛生局合作，要照顧遍鄉孩童的口腔健康。

提娃那衛生局牙科主任 Dr.Czinda Rodriguez：「我們此行目標是，要提高孩子的口腔健康意識，教導他們如何正確刷牙，牙線使用方式以及如何保護牙齒。」

除了初期的牙科檢查和衛教，今年四月，還會有來自台灣的牙醫叔叔和阿姨前來看診，協助後續的診療工作。

每個月定期在慈濟園區舉辦的眼科義診，同樣守護著貧病者的健康，患有糖尿病的瑪利亞，一年前，工作時眼睛遭汽油噴入，就快要失明。

慈濟志工 蘇美娟 與 瑪利亞：「這隻眼睛已經看不到，但這邊的眼睛還有希望，如果能及時動手術，她就能看得見。」

患者 瑪利亞：「我靠社保生活，他們說我需要手術，但總是說沒有預算。」

承諾會全力協助，瑪利亞終於能安下心來，14歲的卡洛斯，第一次來看眼科，希望能解決眼前霧茫茫的問題。

學生 卡洛斯：「在學校，我坐在教室最後面，所以很難看清黑板。」

配上合適的眼鏡，前途不再是迷惘，就是這分總能為居民解憂的用心，讓職業訓練學校的老師義務來協助做檢查，甚至免費做職業訓練，教導希望教室的同學，如何驗光，調整與修理眼鏡。

職業學校老師 薇奇妮雅：「感謝你們，因為了除了希望，也帶來了愛。」

這不僅僅只醫療服務，也串起教育與愛的循環，讓善的力量持續擴散。

