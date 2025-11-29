提左營三建設構想 林岱樺：新上里更勝台北天母

林岱樺(右)提出三項建設構想，未來希望讓新上里做得比天母更好。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左營新上里人口近三萬人，是區內人口前三大的社區，因交通便利、生活機能完善，有高雄的「小天母」之稱。高雄市長參選人、立委林岱樺表示，新上里潛力強大，「未來若能進入市府，希望讓新上里做得比天母更好。」

林岱樺提出三項建設構想，首先主張在新上國小周邊閒置公地規劃「銀髮主題國民運動中心」，結合長者健身與日照服務，以因應人口成長與左營運動中心距離過遠的使用困境，並協助長輩預防肌少症、提升健康力。

其次，林岱樺希望讓河堤公園更美、更安心。針對愛河上游經三民、左營至鼓山段夏季偶有臭味、親水廊道水質疑慮等問題，她主張導入AI影像判斷與24小時水質監測，並加強上游截流工程，讓居民能放心散步、大口呼吸。

第三，她強調要全面改善人行道安全。雖然新上里人行道規劃相對完整，但部分路段因破損與積水造成長輩、孩童跌倒風險。她承諾，「若擔任市長，將於100天內提出改善方案，一年內完成修繕，讓市民走得更安全。」

面對新上里年輕居民多、長者近六千人的人口結構，林岱樺也提出「環顧日長」政策，提供長者健康手環掌握血氧、心跳等數據，並擴增日照與住宿型長照據點，打造友善高齡城市。

此外，林岱樺今(29)日上午與黃文志、陳善慧兩位議員前往左營龍華市場掃街拜票，沿途與攤商交流市場環境、物價與生計，受到攤販熱情喊話「加油打氣」，氣氛溫暖。她表示，高雄傳統市場是庶民經濟的根，讓攤商賺更多、市民買得更安心，並強調，高雄要成為安居樂業的城市，「我會讓年輕人有希望、長輩有照顧，讓每一位居民都能在高雄過好生活。」

