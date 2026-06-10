提市民心聲卻被回「很多都在做」 沈伯洋：北市府回答永遠如此高傲

民進黨台北市長參選人沈伯洋10日出席台派聯盟後援會成立大會。(記者羅沛德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋9日提出五點公務員減壓方向，沈今(10)受訪，被問到台北市政府以千字文說明「市府都已經在做」、「如果沒有人用假消息來錯誤指控並抹煞同仁付出，市府同仁也毋需花時間發稿澄清」，並羅列持續進行中的做法；沈感慨，提出市民心聲，難過市府回應「回答永遠都是如此高傲」。另對市府政務人員開設直播節目回應發言，沈說，市長蔣萬安應出面回應市民需求和質疑。

沈伯洋表示，這一陣子提出多項政策，例如登山規劃交通路網改善、大龍市場動線改進、校園霸凌頻傳導入第三方機制舒緩教師壓力、公務員減壓加碼，其實都是點出人民心聲，但市府的回應卻一直都一樣、都說他們已經做得很好了，讓人覺得非常疑惑，「從頭到尾提出的都是市民的聲音，但是市府的回應永遠都是非常高傲」，自認做得盡善盡美，這可能並不是城市前進的表率。

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昨天殷瑋在市政總質詢、議員何孟樺交鋒；沈伯洋指出，議員是在為人民、基層公務員發聲，照理來說市長應該要親自出面回答。如果今天人民是主人，此時市長更應出來回應市民需求和質疑，「而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓基層公務員出來扛。」基層公務員已經處於過勞狀態，人員不斷流失，因此在既有機制下，提出全面升級員工身心支持(EAP)協助方案，不只是單純的心理治療，應該仿效韓國或其他國家的做法，點數更自由、學習內容也比心理治療來得更多。

針對政務人員開設直播節目；沈伯洋認為，民主社會下，大家認為有什麼政見應該被討論，是很正常的事，比較難過的是，陸續反應第一線攤商、山友、教師、公務員的聲音，「結果他們的回答永遠都是如此高傲，或是進行個人政治攻擊」，未能回應市民需求，城市無法進步。

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