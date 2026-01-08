提年底選舉 賴要求調查局：境外敵對勢力介入列重要事項

范揚光攝

國內詐騙等犯罪不斷增加，賴清德總統今天向調查局人員提出四項項期許，要求掃蕩詐騙工作要讓人民能夠切身感受到政府努力的成果，面對年底即將進行九合一大選，國際社會不斷提醒每一場選舉，境外敵對勢力都會介入，希望調查局團隊將此工作列為重要事項辦理。

賴清德總統今天出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，首先頒發結業學員證書、結業總成績前三名獎牌及輔導員榮譽狀。隨後致詞表示，這是一條責任重大、充滿挑戰的道路。

廣告 廣告

他指出，身為總統有三項使命，第一是守護國家安全，第二是保障人民生命財產安全，第三是發展經濟、照顧人民飯碗；這三項使命代表三項安全工作，包括國家安全、社會安全、經濟安全。只要做好「三安」工作，國家便能長治久安，人民也得以安居樂業。

賴清德強調，這三項使命也是調查局全體同仁共同的使命，期盼每位學員秉持調查局「聖潔忠貞、堅忍不拔」的精神，積極擔任維護國家安全、打擊重大犯罪的生力軍。

面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，以及年底選舉維安等重大挑戰，他提出四項期許：

第一、堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作。並強調，沒有主權，臺灣將失去一切；沒有民主，臺灣就失去存在的價值。為了守護主權，建構完整的民主防禦機制，凝聚社會團結與信任，必須積極落實之前兩次國安高層會議擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主臺灣繼續穩健前行。

第二、全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪、甚至是中國培植在臺協力者等社會問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全。期勉學員應發揮專業知能與行動，全面、持續、主動地掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

第三、要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。詐騙是全民公敵，更是世界各國的重大治安挑戰。感謝調查局去年年底配合高檢署執行第四波擴大打詐同步專案，動員上千名調查官，掃蕩詐騙集團，查獲高達70億元的詐騙犯罪金額、超過200億元的洗錢金額，相當不容易。但客觀數據固然重要，人民感受同樣重要。

賴清德以台積電為例，對品質的要求不僅建立在科學數據上，也建立在客戶的滿意上，客戶滿意才是對品質的最高要求。因此掃蕩詐騙工作除了客觀數據要不斷精進，更重要的是要讓人民能夠切身感受到政府努力的成果。他期許未來的國家調查官要秉持詐騙零容忍的態度，善用科技偵查、跨區整合等方式，全力揪出幕後犯罪集團，從根源打擊詐騙。

第四、要全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固的根基。廉政是政府基本、也是最重要的責任，人民對政府官員的要求也以清廉為最重要，因此各位調查官未來進入工作崗位之後，一定要將肅貪當作重要工作，回應人民期待。

賴清德表示，他曾多次強調，不分黨派、不論何人，只要有證據，就依法查辦到底、決不寬貸，但根據的是證據，如無明確證據，也必須注意公權力行使，任何工作都務必以毋枉毋縱的原則辦理。

他說，廉政沒有蜜月期，尤其年底即將進行九合一大選，一定要堅持反貪倡廉、淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公平與公正，守護民主制度的底線。

此外，賴清德提到，國際社會不斷提醒2026年、2028年、甚至以後每一場選舉，境外敵對勢力都會介入，甚至運用新興科技、人工智慧等方式介入，希望調查局陳白立局長領導的團隊將此工作列為重要事項辦理。

他表示，調查局的工作非常繁雜，絕不僅止於此，舉凡資安、保防、毒品防制、經濟犯罪等都在大家的守備範圍，調查官的工作雖然低調而隱密，卻是守護民主、守護人民不可或缺的重要力量。

他期許大家勿忘初衷，謹守誓言，依法行政，持續精進專業能力，不辜負人民的期待與信任；也請每位學員注意健康與安全，政府一定會給予調查局最大的支持，共同為國家、為人民、為民主全力打拚。

【看原文連結】