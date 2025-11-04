提拉米蘇原價300買一送一只要88元! 小心有詐

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

買蛋糕，竟碰上詐騙！台北市文山區，一名兩個月前從馬來西亞來台灣求學的謝同學，在朋友推薦下，點入知名蛋糕店的網購連結，原價300元的提拉米蘇，只要88元，而且，還買一送一，就在謝同學匯款後，連結卻突然失效，這才驚覺遭詐，雖然金額不大，但讓她好氣、又好笑。

受害者謝同學說，就叫我去聯繫他的通訊軟體，然後聯繫了之後，就發了一個連結給我，那個賣貨便的連結，然後就叫我在上面付款，當下我就覺得有一點奇怪，然後我就直接去警局報案。戴著眼鏡，留著一頭長髮的謝同學，回想起網購蛋糕，竟然碰上詐騙，讓她實在好氣又好笑。受害者謝同學還說，就叫我去聯繫他的通訊軟體，然後聯繫了之後，就發了一個連結給我，那個賣貨便的連結，然後就叫我在上面付款，當下我就覺得有一點奇怪，然後我就直接去警局報案。

提拉米蘇原價300買一送一只要88元 竟然是詐騙

網購蛋糕竟碰上詐騙，僑生受害好無奈。（圖／民視新聞）

事發就在台北市文山區，這名謝同學剛從馬來西亞，來台求學兩個月。她在朋友的推薦下，點入知名甜點店的網路購物連結，並照著對方指示的步驟，以"交貨便"的方式，進行付款。原價300塊的提拉米蘇，現在不僅買一送一，還只要88元。不過，就在謝同學把錢匯出去後，網站突然被封鎖，這才驚覺自己，碰上詐騙集團。她向客服人員反映後，沒想到，對方還關心她，是否碰上詐騙，甚至還po出警局照片，表示賣家端，也同時報警，協助她處理款項問題。文山一分局復興派出所所長林文基表示，以話術賣貨便實名認證詐騙，要求與賣貨便客服聯繫方式，才能解除遭要求認證簽署，之後覺得有異便不予理會。根據店家表示，從9月起，已經陸續接獲數十通民眾，打來店裡確認的電話，讓他們實在好困擾。

店家表示，販售的網站，只有在官網上面做直購，還有現場購買，不會在第三方那邊做認證，或者是做付錢的動作。店家無奈，名義遭盜用，目前也在全國門市、官網，貼出公告，請消費者們睜大眼睛，小心受騙。

