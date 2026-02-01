地方中心／黃兆康 新竹報導

去年才爆出提拉米蘇詐騙，如今又出現同樣的手法！有一名女子在網路上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，加入LINE下單，詐騙集團先提供交易連結，再以「交易失敗」為由，要求她聯繫客服，接著由假客服告知女子，帳戶遭到凍結，要依指示操作才能解除，沒想到女子照做後，直接損失5萬元。

想到自己的學費被騙光光，真的欲哭無淚，被騙的女子是一名緬甸華僑，日前在網路上看到「89元提拉米蘇」貼文，看到這麼便宜，立刻下單，沒想到卻是一場騙局。

廣告 廣告





提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬

提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／Threads 5_abbying）









因為提拉米蘇是知名店家，有實體門市，女子降低戒心加入LINE下單，詐騙集團提供交易連結後，再以「交易失敗」、「需實名認證」為由，請她聯繫客服處理，接著詐騙集團假冒「賣貨便客服」與「銀行客服」，聲稱帳戶遭到凍結，指示女子操作，沒想到照做後，5萬元被騙光。

埔頂所副所長曾國青表示，造成財物損失，警方已依規受理，並通報刑事警察局將該帳號下架。





提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬

提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／民視新聞）









但這已經不是第一次發生，去年11月，在台北市文山區，同樣是外地來求學的一名馬來西亞謝同學，點入提拉米蘇網購連結，原價300元的提拉米蘇，只要88元，而且還買一送一，但就在謝同學匯款後，連結卻突然失效，才驚覺遇到詐騙集團，不過店家這幾個月，已經陸續接到好幾通民眾打來確認的電話，也特別在網路上PO文提醒民眾千萬要小心，小心免錢的最貴、便宜的有詐。

















原文出處：提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬

更多民視新聞報導

湖口警急開道助臨盆婦 夫妻感動到派出所致謝

詐團冒充金管會來電「不配合帳戶就凍結」 他照做寄金融卡10萬元全被盜

藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」

