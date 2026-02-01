提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬
地方中心／黃兆康 新竹報導
去年才爆出提拉米蘇詐騙，如今又出現同樣的手法！有一名女子在網路上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，加入LINE下單，詐騙集團先提供交易連結，再以「交易失敗」為由，要求她聯繫客服，接著由假客服告知女子，帳戶遭到凍結，要依指示操作才能解除，沒想到女子照做後，直接損失5萬元。
想到自己的學費被騙光光，真的欲哭無淚，被騙的女子是一名緬甸華僑，日前在網路上看到「89元提拉米蘇」貼文，看到這麼便宜，立刻下單，沒想到卻是一場騙局。
提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／Threads 5_abbying）
因為提拉米蘇是知名店家，有實體門市，女子降低戒心加入LINE下單，詐騙集團提供交易連結後，再以「交易失敗」、「需實名認證」為由，請她聯繫客服處理，接著詐騙集團假冒「賣貨便客服」與「銀行客服」，聲稱帳戶遭到凍結，指示女子操作，沒想到照做後，5萬元被騙光。
埔頂所副所長曾國青表示，造成財物損失，警方已依規受理，並通報刑事警察局將該帳號下架。
提拉米蘇又遭冒名詐騙（圖／民視新聞）
但這已經不是第一次發生，去年11月，在台北市文山區，同樣是外地來求學的一名馬來西亞謝同學，點入提拉米蘇網購連結，原價300元的提拉米蘇，只要88元，而且還買一送一，但就在謝同學匯款後，連結卻突然失效，才驚覺遇到詐騙集團，不過店家這幾個月，已經陸續接到好幾通民眾打來確認的電話，也特別在網路上PO文提醒民眾千萬要小心，小心免錢的最貴、便宜的有詐。
原文出處：提拉米蘇又遭冒名詐騙！ 學生下單遭詐5萬
更多民視新聞報導
湖口警急開道助臨盆婦 夫妻感動到派出所致謝
詐團冒充金管會來電「不配合帳戶就凍結」 他照做寄金融卡10萬元全被盜
藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 56則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」民視影音 ・ 1 天前 ・ 10則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中媽「餵2幼童安眠藥」害命 高大成嘆「死亡過程一直痙攣」：至少折磨2小時
台中市西區31日凌晨驚傳重大人倫悲劇。一名約30多歲的陳姓女子，疑因感情問題及長期情緒不穩，在租屋處對兩名年幼兒子餵食不明藥物，導致8歲與3歲男童雙雙失去生命，震驚社會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
丟包學霸男害慘死！網怒揭「叫車平台1黑洞」轟：這是一場制度殺人
政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注，就有網友分析認為，這起案件並非單純的交通事故，而是「制度殺人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫
高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
2/3土地公尾牙！把握「黃金6小時」 祭拜順序、禁忌曝
2026年的尾牙日在2月3日，也就是農曆臘月十六，命理專家柯柏成指出，尾牙的祭祀通常是在臘月十六日下午，商家或家庭也可一併祭拜 地基主 和 門口好兄弟。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
烈火沖天！嘉義縣水上民宅深夜大火 駭人畫面曝光了
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導昨（30）日深夜11時許，嘉義縣水上鄉下寮村一處民宅發生火警，火勢迅速往左右兩側漫延，導致3戶2樓鐵皮屋全面燃燒，現場濃煙猛竄、大火狂燒，畫面怵目驚心。消防局獲報後，立即出動大批人力搶救，所幸沒有人員傷亡。至於起火原因，仍待消防人員進一步調查。嘉義縣水上鄉下寮村一處民宅發生火警。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／烈火沖天！嘉義縣水上民宅深夜大火 駭人畫面曝光了 更多民視新聞報導成陽春黨主席！振奮送別黃國昌 王義川喊：收起保護傘、國會終翻頁白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」台鐵攜手書學會 數十名師齊聚北車揮毫迎金馬年民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言