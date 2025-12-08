提振佳里商圈發展契機 議員陳昆和建請善加規畫佳里公園道





基於提振佳里商圈發展契機，地方各界一直思考如何突破大環境帶來的商業衝擊。陳昆和議員長期關注此議題並與商圈協會洽談研商解決之道，日前於市政總質詢時建請市府重視。陳昆和議員表示，佳里是大北門6個區的經濟中心，人口近6萬，善加規畫佳里公園道，帶來的商機和人口紅利，不僅可帶動地方發展，也可惠及鄰近多個區，恢復佳里昔日榮景之餘，更可以降低溪北、溪南失衡帶來的衝擊。

佳里公園道全長1.8公里，北起國立北門高中西側，向南沿伸經佳里市區至成功路，由北到南橫跨佳里市區5個里。公園大道原本是4線道且有中央分隔島的道路，但因功能性不彰，經地方民眾反映後，經過2次改變設計，目前是中間大片綠帶作為民眾休閒場所，設有休憩亭、成人體健設施、兒童遊戲區。

陳昆和議員表示，公園道大約25公尺寬，加上兩側道路用地、人行道就有45公尺寬。目前經發局每年結合佳里區公所、佳里商圈發展協會，在區公所、佳里分局前道路舉辦佳里購物節、年貨大街、無菸健走等活動，獲得民眾好評。但不足之處是炙熱的陽光帶給民眾散步、逛街、採買的壓力，如能選在綠意盎然的公園道，相信一定獲得民眾熱情且肯定的掌聲。

市府表示，針對此議題，相關局處將與議員、商圈等共同討論如何規畫，目前應先把道路的品質、中間綠色廊道的環境做好，朝大家的共識目標努力。佳里商圈發展協會則對陳昆和議員的發聲表示感謝，也肯定陳議員長期關心地方經濟發展和城市願景。

佳里商圈發展協會理事長陳俊任表示，目前商圈會員約200人，來自各行各業及佳里等多個區，可說是整體台南市商業行為的縮小版。受網路興起及經濟不景氣影響，實體店面受到打擊，但商圈會員自立自強，加上市府支持舉辦佳里購物節、年貨大街、無菸健走、雲世代數位提升等活動，讓傷害降到最低。未來如能將公園道規畫作為各項市集活動地點，對商圈業者和地方民眾都會有很大的助益。

曾任佳里商圈協會及台南異業交流協會等多個社團理事長的陳駿逸表示，佳里公園道是佳里指標性的街廓，鄰近復興路設有一座舞台，但因老舊且未能善加管理，淪為流浪漢暫居停留場所。如能將公園道整體重新規畫，可做為假日市集，再將原有的休憩亭、成人體健設施、兒童遊戲區等更新及增設，佳里商圈的經濟發展可期。

