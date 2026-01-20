提振投資 中國推出2.3兆元民間投資專項擔保計劃

（中央社台北20日電）為促進疲弱不振的民間投資，中國財政部等4個部門今天聯合發布通知，將推出由國家融資，總規模人民幣5000億元（約新台幣2.3兆元）、分2年實施的民間投資專項擔保計劃，為民間中小微企業投資貸款作擔保，每戶擔保限額為2000萬元。

經濟日報（中國）報導，中國財政部、工信部、中國人民銀行、金監總局聯合發布的「關於實施民間投資專項擔保計劃的通知」提到，符合條件的民間中小微企業投資貸款，即可享受這一專項擔保計劃的支持。

通知指出，這項擔保計劃可適用於中小微企業購買設備及原物料、技術改造、中小企業數智化改造（含購買硬體設備和軟體系統）、改擴建廠房、店面裝修、經營周轉等生產經營活動的中長期貸款。

此外，也適用於餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育、綠色、數位、零售等消費領域場景拓展和升級改造的中長期貸款。

但通知規定，中小微企業需滿足的條件包括：未被列入經營異常名錄或失信主體名單；提供的產品或服務不屬於國家禁止、限制或淘汰類；近3年未發生重大安全、品質、環境污染等事故及偷漏稅等違法違規行為。

這項通知提到，每戶授信擔保限額為2000萬元。但若符合中國國家戰略要求、屬於重點領域的優質民營企業投資案，官方則鼓勵合作機構在風險可控的前提下，在擔保限額內加大支持力度。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150120