提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

美國就業成長今年來大幅放緩，經濟卻維持強勁，這個矛盾現象為聯準會（Fed）製造了一個難題：到底是要提振經濟，還是讓它降溫？

CNN報導，根據勞動部，美國6月和8月就業呈負成長，7-9月每月平均新增就業人數僅約6.2萬人。但是，員工生產力卻維持在高水準，國內生產毛額（GDP）也依舊強勁。

美國經濟成長由堅韌的消費行為與在AI領域的大規模投資帶動，理應促使企業招聘，尤其是Fed已經開始降息，但這並未發生，外界也擔心這並不會發生。

經濟擴張加上勞動市場走軟，讓Fed的工作變得困難。Fed官員在10月會議記錄中提到，「穩健的經濟成長和新增就業疲軟間的分歧，成了決策上一個別具挑戰性的情況」。

Oxford Economics首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「明年貨幣政策的重點將是如何處理無就業擴張（jobless expansion）」，「該怎麼讓企業聘用更多人」？

為何GDP強勁但就業不然？

美國股市近來迭創新高，顯示許多美企對AI的價值感到樂觀，但這並沒有讓企業具備擴張人力的信心。據商務部數據，美企今年第2季在資訊處理設備和軟體上的支出，占GDP的4.4%，略低於2000年達康榮景時期的高峰。

Raymond James首席經濟學家阿萊曼（Eugenio Aleman）說，「企業大舉投資這項新技術，有時也意味著在其他方面的開支減少，例如聘雇」。他說，AI投資在第3季應會維持強勁，並在明年觸頂。

在此同時，美國就業市場自今年初以來，便受到川普政策劇烈變動的干擾。D.A. Davidson財富管理研究主管拉甘（James Ragan）指出，「今年就業充滿挑戰，正是因為貿易和移民政策對勞動市場的供需，均構成影響」。

經濟學家表示，目前仍不清楚降息最終能否抵銷由重大政策改變所帶來的損害。

史威特指出，「幸好沒有發生大規模解雇，因為這將使無就業擴張演變成經濟衰退」，「經濟不需創造許多就業機會也能成長，但生產力也必須提升至像樣的程度」。

無就業擴張的難題

無就業擴張有可能迅速演變成經濟衰退。史威特說，「就業市場是最後一道防線，開始崩解就沒救了」。

這個現象也提高了Fed在政策上犯錯的風險。Fed理事沃勒上月形容，GDP和就業成長的分歧，是一個不論好壞都將自然而然地解決的「衝突」。沃勒說，「不論是經濟成長放緩來配合疲軟的就業市場，或就業市場回彈來迎合強勁的經濟成長，某一方必須退讓」。

報導指出，倘若就業成長和GDP依舊不一致，美國經濟將會不安穩。

