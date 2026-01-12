提摩西夏勒梅幹掉李奧納多 第83屆金球獎揭曉

提摩西夏勒梅首度奪下金球獎，金球獎音樂劇／喜劇類最佳男主角有史以來，最年輕的得主。（東方IC）

大家愛看的世代交替來了，去年提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）又唱又演《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknow），得獎運就是差了一點；於是今年 《橫衝直闖》（Marty Supreme）堪稱火力全開，果然幹掉了李奧納多狄卡皮歐，成為金球獎音樂劇／喜劇類最佳男主角，是此一獎項有史以來最年輕的得主。

提摩西夏勒梅得獎時表示，在成長過程中父親灌輸他要有感恩的心，「永遠感激所擁有的一切。這讓我即使沒有得獎也能昂首闊步，走出頒獎典禮，我感謝得以能夠來到這裡。如果我不提那些沒得獎的時候，好讓此刻變得更加甜美，那我就是在說謊。獻給我的父母、伴侶，非常愛你。」

另外一位擊敗眾多環伺前輩得獎的，是《一戰再戰》（One Battle After Another）的女星蒂雅娜泰勒（Teyana Taylor），從15歲時替碧昂絲（Beyoncé）擔任MV編舞開始，一路奮鬥到現在影視歌多棲的演藝事業，她表示所有跟她一樣的有色人種，都不需要外人許可才能綻放光芒，「我們走進去的每個空間都有我們發揮的地方，我們的意見很重要，我們的夢想值得去實踐。」

最佳女配角蒂雅娜泰勒。（東方IC）

來自挪威的電影《情感的價值》（Sentimental Value）不僅擊敗韓片《徵人啟弒》奪下最佳外語片，也讓史戴倫史柯斯嘉 （Stellan Skarsgård）拿下最佳男配角，這是他中風以後努力重回幕前的作品，他上台時開玩笑說，自己沒有準備好得獎感言，「我想我太老不會得。」但在全場觀眾的熱情掌聲中，他希望大家都能在戲院大銀幕欣賞電影。

最佳男配角史戴倫史柯斯嘉。（東方IC）

Netflix去年6月推出、瞬間橫掃全球的動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters），一口氣拿下最佳動畫，主題曲〈Golden〉奪下最佳原創歌曲兩項大獎。負責電影幕後代唱、也是〈Golden〉作者韓裔歌手EJAE，上台領獎時忍不住喜極而泣，「當我還是個小女生時，曾當了10年的練習生，想要實踐成為Kpop偶像的夢想，但是我沒有順利出道，因為我的聲音被嫌不夠好，非常失望。因此我靠著音樂與歌曲，來度過低潮，如今我以歌手跟音樂創作人的身分站在這裡。創作出一首可以幫助其他女孩、男孩、還有不分年紀的每個人學會克服困難、接受自我的歌，這是真正的美夢成真。」她表示這個獎座，是獻給所有被拒絕在門外、吃閉門羹的人，「我可以充滿自信地說，被拒絕就是找新的定位，所以不要放棄，要知道你生來就是要大放光芒，永遠不會太遲。」

《KPop獵魔女團》幕後代唱，Audrey Nuna（左起）、EJAE和Rei Ami與電影所拿下的兩座獎項。（東方IC）

第83屆金球獎電影類得獎名單

劇情類最佳影片：《哈姆奈特》（Hamnet）

劇情類最佳男主角：《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）瓦格納莫拉（Wagner Moura）

劇情類最佳女主角：《哈姆奈特》（Hamnet）潔西巴克利（Jessie Buckley）

音樂劇／喜劇類最佳影片：《一戰再戰》 （One Battle After Another）

音樂劇／喜劇類最佳男主角：《橫衝直闖》（Marty Supreme）提摩西夏勒梅 (Timothée Chalamet)

音樂劇／喜劇類最佳女主角：《媽的踹爆你》（If I Had Legs I’d Kick You）蘿絲拜恩（Rose Byrne）

最佳男配角：《情感的價值》（Sentimental Value）史戴倫史柯斯嘉 （Stellan Skarsgård）

最佳女配角：《一戰再戰》蒂雅娜泰勒 (Teyana Taylor)

最佳導演：《一戰再戰》（One Battle After Another）保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

最佳劇本：《一戰再戰》

最佳配樂：《罪人》 （Sinners）

最佳原創歌曲：《KPop獵魔女團》〈Golden〉

最佳動畫片：《KPop獵魔女團》 （Kpop Demon Hunters）

最佳外語片：《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），巴西

電影和票房成就獎：《罪人》（Sinners）

