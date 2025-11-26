提摩西夏勒梅從影最瘋狂角色 《橫衝直闖》改頭換面粉絲驚呼「甜茶變苦茶」

《橫衝直闖》（Marty Supreme）請來好萊塢當紅巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演美國傳奇「球王馬提」。龍祥電影提供

以《媽的多重宇宙》《月光下的藍色男孩》等作席捲各大影展、有「獎項製造機」之稱的獨立電影品牌A24，今年聖誕節將推出話題之作《橫衝直闖》（Marty Supreme）。電影請來好萊塢當紅巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演美國傳奇「球王馬提」，挑戰從影以來最瘋狂、最極限的角色。

提摩西夏勒梅近期主演《沙丘》《旺卡》等全球票房大片，集藝術電影實力與商業票房號召力於一身，被譽為「當代最具影響力的年輕演員」。《橫衝直闖》將是夏勒梅一大新挑戰，有望成為他演藝生涯的重要轉捩點。

甜茶變「苦茶」 葛妮絲派特洛華麗回歸引爆話題

《橫衝直闖》首波中文預告，開頭就能看出提摩西夏勒梅有別於過往陽光可愛迷人的「甜茶」形象，以一種放蕩不羈的樣子出現在觀眾面前，更有受到反差衝擊的粉絲戲稱這次是「苦茶」。

在片中，夏勒梅飾演懷抱桌球夢想的熱血青年馬提莫瑟，為詮釋角色更接受專業桌球訓練，力求動作與比賽細節的真實性。更讓人驚喜的是，近年來逐漸淡出大銀幕的奧斯卡影后「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）也將華麗回歸。

橫衝直撞》中奧斯卡影后「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）也將華麗回歸。龍祥電影提供

預告搭配經典歌曲《永遠年輕》（Forever Young）整體氣氛拉滿，最後以「（夢想沒實現）我想都沒想過」收尾，展現年少無所畏懼向前衝的態度，也讓人更加期待突破過往的甜茶將如何進化。

還原紐約街景充滿人文底蘊 台美同步聖誕上映

《橫衝直闖》完整還原當時紐約街景、時尚與文化細節。充滿煙霧與光影的俱樂部與桌球館，都讓畫面充滿A24獨有的人文底蘊與藝術風格，使整部電影自然散發「A24當代經典」的氣質。《橫衝直闖》將於12月25日（四）台美同步聖誕節上映。



